Efemérides del 10 de junio: Tal día como hoy en la historia

¿Qué ocurrió el 10 de junio? El 10 de junio es el día 161 del año en el calendario gregoriano. Quedan 204 días para finalizar el año. Veamos algunos eventos importantes que sucedieron un día como hoy 10 de junio.





Efemérides de hoy 10 de junio

El 10 de junio se celebra anualmente el Día Mundial del Art Nouveau, una efeméride dedicada a conmemorar y promover este estilo artístico que marcó la transición entre los siglos XIX y XX. Este evento, que comenzó en 2013 gracias a la iniciativa del Museo de Artes Aplicadas de Budapest en colaboración con la revista Szecessziós Magazin, honra la memoria de dos destacados arquitectos del movimiento: Antoni Gaudí y Ödön Lechner, quienes fallecieron en esta misma fecha. Las celebraciones incluyen una variedad de actividades diseñadas para sensibilizar al público sobre la riqueza y el legado del Art Nouveau, fomentando así un mayor aprecio y conservación de este patrimonio cultural.

671: el Emperador Tenji de Japón presenta un reloj de agua llamado Rokoku. Estos relojes fueron usados para otros 800 años, hasta la llegada del cristianismo en Japón en el siglo XVI.

1190: el santo emperador romano Federico I, conocido como Barbarroja, se ahogó mientras intentaba cruzar el río Saleph en Cilicia (Turquía en tiempos modernos). Este resultó ser un hecho fundamental en la Tercera Cruzada, que al final resultaría escaso para alcanzar su principal objetivo: liberar a Jerusalén de las fuerzas de Saladino. Es posible que este hecho fatídico haya determinado el resultado final de la Cruzada pues, si Barbarroja y sus soldados hubieran llegado a Jerusalén, Saladino y los musulmanes posiblemente habrían sido obligados a retirarse. Como sucedió, resistieron a los soldados restantes y Jerusalén permaneció bajo el control musulmán.

1539: en la bahía del Espíritu Santo (actual Florida) desembarca el conquistador español Hernando de Soto junto a 600 hombres.

1682: en el suroeste de Connecticut (Estados Unidos) sucede el primer tornado que queda registrado en la historia de ese país.

1865: en Alemania, Richard Wagner estrena Tristán e Isolda, primer ejemplo de lo que Richard Wagner llamó drama musical, convirtiéndose en la ópera alemana más importante de finales del siglo XIX. Muchos notaron en esta magna obra el comienzo del fin de la armonía convencional y la tonalidad, y el arranque del movimiento atonal característico del siglo XX. Esta ópera tuvo gran influencia en compositores occidentales, como Gustav Mahler, Richard Strauss, Karol Szymanowski, Alban Berg y Arnold Schönberg, que se vieron claramente inspirados por ella.

circa 1880: German composer (Wilhelm) Richard Wagner (1813 – 1883). (Photo by Edward Gooch Collection/Getty Images)

1921: nace el Príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, Duque de Edimburgo.

1922: nace Judy Garland, cantante y actriz estadounidense. Entre los premios que recibió a lo largo de su trayectoria están: el Oscar, el Globo de Oro; el Grammy, el Tony y el Premio Cecil B. DeMille.

1926: atropellado por un tranvía, fallece en Barcelona, España, Antonio Gaudí, arquitecto español, máximo representante del modernismo y uno de los principales pioneros de las vanguardias artísticas del siglo XX. Entre sus obras emblemáticas destacan el Templo de la Sagrada Familia, el Parque Güell, la Casa Batlló y la Casa Milá, más conocida como La Pedrera, entre otras; todas ellas en la ciudad condal.

1931: nace João Gilberto, músico y cantante brasileño, considerado junto a Antônio Carlos Jobim como uno de los creadores de la bossa nova.

1935: Alcohólicos Anónimos tuvo su comienzo en Akron, en Estados Unidos, el 10 de junio de 1935. Bill Wilson, un corredor de bolsa de Nueva York, era una persona que padecía de problemas de alcoholismo. Al pelear su propia batalla contra la bebida adquirió el conocimiento para ayudar a otros alcohólicos: la clave para mantener su propia sobriedad. Wilson había logrado estar sobrio durante unos cinco meses, tiempo en el que viajó a Akron, Ohio, el 12 de mayo de 1935, para una reunión de accionistas, la cual no resultó. Se dice que Wilson, tras recibir malas noticias, se encontró solo y deprimido, lo que lo motivó a dirigirse al bar del Hotel Mayflower donde se hospedaba. Luchando por mantener su sobriedad, su pensamiento inmediato fue: “Tengo que hallar a otro alcohólico”. Existen versiones contradictorias de lo que sucedió a continuación, pero el resultado fue que Bill W. terminó en una plática larga con un cirujano de Akron, Robert Holbrook Smith, quien había luchado durante años con su propio problema con la bebida. El efecto que tuvo esa conversación sobre el Dr. Bob fue inmediato y dejó la botella aquel 10 de junio de 1935, para no volver a tomar. El vínculo formado entre los dos hombres se convirtió en un movimiento que afectó para bien las vidas de millones de personas.

(Original Caption) After three months without a drink, John finds himself an Alcoholics Anonymous crusader, helping the good work of saving others by telling of his successful fight. Photograph circa 1950.

1944: en Londres cae el primer cohete-bomba V1 lanzado desde la Alemania nazi.

1948: A las 12:45 se da la primera emisión de televisión realizada en España.

-1965: nace Elizabeth Hurley, modelo y actriz inglesa, conocida por participar en films como Austin Powers: The Spy Who Shagged Me, Bedazzled, entre muchas otras.

1967: fin de la Guerra de los Seis Días con la victoria del ejército israelí sobre la alianza árabe.

1977: Apple Computer saca a la venta su Apple II, la primera serie de microcomputadoras de producción masiva de la compañía diseñada por Steve Wozniak. A diferencia de cualquier otra microcomputadora anterior, la Apple II se parecía más a un electrodoméstico que a un equipo electrónico. Era una computadora que no desentonaría en el hogar, en la oficina o el salón de clase. La Apple II tenía color y gráficos de alta resolución, capacidad de sonido y el lenguaje de programación Basic, inicialmente Integer BASIC, luego Applesoft BASIC. En comparación con microcomputadores anteriores, estas características estaban bien documentadas y eran de fácil aprendizaje, por lo que despertó el comienzo de la revolución de la computadora personal.

1982: en el océano Atlántico Sur los militares argentinos se rinden ante los británicos.

1990: en Perú, Alberto Fujimori derrota al escritor Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

1992: nace Kate Upton, reconocida modelo estadounidense

2004: muere Ray Charles, cantante y compositor estadounidense de Rhythm and Blues.

2013: se estrena la película de Superman Man of Steel, protagonizada por Henry Cavill y Amy Adams.

2023: muere Ted Kaczynski (también conocido como el Unabomber), matemático y terrorista estadounidense (n. 1942).