Efemérides del 17 de febrero: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 17 de febrero? El 17 de enero es el cuadragésimo/a octavo del año en el calendario gregoriano. Quedan 317 días para finalizar el año. Te presentamos algunos de los hechos más destacados que se conmemoran un día como hoy.

Efemérides de hoy 16 de febrero

1600: tras haber pasado ocho años en la cárcel, en Campo de Fiori (Roma), el filósofo Giordano Bruno es quemado en la hoguera por no retractarse de sus convicciones acerca del universo y de Dios. Las propuesta filosófica de Bruno avalaba un panteísmo con exaltación de la naturaleza, equiparando universo y divinidad. Según él, el universo se halla penetrado de vida divina y no es distinto de Dios.

1673: muere el actor y comediógrafo Jean Baptiste Poquelin, mejor conocido como Molière, en escena, mientras representa su obra «El enfermo imaginario».

1810: Napoleón Bonaparte firma un decreto en el que declara que Roma como segunda ciudad del Imperio, a la vez que se incorporan a este Imperio los Estados Pontificios. El Papa se negó desde este instante a entronizar a los obispos nombrados por Napoleón en los Estados anexados.

1836: nace en Sevilla Gustavo Adolfo Becquer, poeta español y una de las figuras más importantes del romanticismo. Su lírica se caracterizó por ser intimista y expresada con sencillez y sinceridad. Su compendio de poemas Rimas y Leyendas supuso el punto de partida de la moderna poesía española. Murió a los 34 años de edad, a causa de una tuberculosis.

1837: Charles Darwin es elegido miembro de la Sociedad Geográfica.

1909: en la reserva india de Fort Sill, en Oklahoma (Estados Unidos), muere Gerónimo, gran guerrero y jefe de la tribu apache de los chiricahuas de Norteamérica, que destacó durante los enfrentamientos entre el pueblo apache y las autoridades de Estados Unidos y México. Su nombre en idioma chiricahua fue Goyakla, que significa «uno que bosteza», nombre que su padre le dio debido a que de pequeño estaba cansado con frecuencia. Fue despiadado con sus enemigos y leal con sus amigos.

1913: Thomas Alva Edison presenta públicamente el cine sonoro. Consistente en un fonógrafo situado detrás de la pantalla.

1940: nace el cantantautor y actor mexicano Vicente Fernández.

1963: nace Michael Jordan, basquetbolista estadounidense considerado como el mejor de todos los tiempos.

1965: nace Michael Bay, cineasta, productor y actor estadounidense. Es reconocido por su participación en películas como Armageddon, Pearl Harbor, Transformers , entre otras.

1972: nace Billie Joe Armstrong, vocalista y guitarrista estadounidense de la banda Green Day.

1981: nace Joseph Gordon Levitt, actor, director y productor conocido por participar en producciones como Inception, The Dark Knight Rises, Looper, entre otras.

2000: en EE. UU., el presidente de Microsoft, Bill Gates, presenta el sistema operativo Windows 2000. Este sistema operativo introdujo algunas modificaciones respecto a sus predecesores, como el sistema de archivos NTFS 5, la capacidad de cifrar y comprimir archivos. Introdujo también las mejoras en el sistema de componentes COM, introduciendo COM+ que unificó en un solo paquete de servicios anexados, la tecnología COM y MTS de Windows NT4, con nuevas ventajas. Este sistema fue el primer intento de Microsoft por juntar su versión MS-DOS (Windows 95, 98, ME) y la NT (3.51, 4) aunque la fusión definitiva llegaría con Windows XP.

2003: la Unión Europea pide la máxima colaboración a Irak para lograr una salida pacífica a la crisis.

2008: Kosovo se declara independiente de Serbia.