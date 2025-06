Efemérides del 21 de junio: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 21 de junio? El 21 de junio es el día 172 del año en el calendario gregoriano. Quedan 193 días para finalizar el año. Veamos algunos sucesos importantes que celebran aniversario un día como hoy 21 de junio.





Efemérides de hoy 20 de junio

Hoy se conmemora el Día mundial del Skate. Fue asignado por la Asociación Internacional de Skateboard (IASC) con el objetivo de estimular a los skaters o patinadores de todo el mundo a compartir la afición de este deporte. El skateboarding es una de la actividades deportivas más practicadas en todo el mundo. Según la American Sports Data, el numero de patinadores en el mundo supera los 40 millones, y la cifra continua creciendo. En esta fecha, se realizan eventos de skateboarding donde acuden patinadores desde novatos e profesionales para disfrutar de su deporte preferido.

También se conmemora la llamada Fiesta de la Música fecha instaurada en 1982 por el entonces ministro de cultura francés. Esta fecha coincide con el primer día del verano en el hemisferio norte, que a su vez es el primer día del invierno en el hemisferio sur. Su objetivo es promocionar la música de dos maneras: La primera que los músicos aficionados voluntariamente salgan a tocar a la calle. La segunda es con la organización de conciertos gratuitos, en los que el público tenga la oportunidad de presenciar sus artistas preferidos sin importar estilo ni origen. Esta celebración fue creada en 1982 por Jack Lang, cuando era ministro de cultura de Francia, su primera edición fue el 21 de junio de 1982, además es el solsticio de verano: esta fecha también tiene relación con las festividades paganas de la antigüedad, en las cuales se rendía culto a la naturaleza y sus transiciones. Esta fiesta se ha internacionalizado. Actualmente se celebra en 250 ciudades de 120 países.

Por decreto de las Naciones Unidas, el Día Internacional del Yoga. El yoga es una práctica física, mental y espiritual de tradición antigua y que se originó en la India. La palabra Yoga proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión del cuerpo y la mente. En la actualidad se practican varias formas de Yoga y su popularidad crece en el mundo. En reconocimiento de su popularidad universal, el 11 de diciembre de 2014, las Naciones Unidas proclamaron el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga, con la resolución 69/131. Este día quiere concienciar a la población de los beneficios de esta práctica.

1527: fallece Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, conocido en español como Nicolás Maquiavelo, diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano, considerado padre de la ciencia política moderna y una figura relevante del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado El príncipe, póstumamente publicado en Roma en 1531. Entre 1494 y 1512 estuvo a cargo de una oficina pública y visitó varias cortes en Francia, Alemania y otras ciudades-estado italianas en misiones diplomáticas. En 1512 fue encarcelado por un breve período en Florencia, y después fue exiliado y despachado a la comunidad de San Casciano. Murió en Florencia en 1527, fue sepultado en la basílica de la Santa Cruz.

1791: Luis XVI de Francia y su familia, son detenidos en un control cuando intentaban huir al extranjero.

1876: muere Antonio López de Santa Anna, político, militar y dictador mexicano (n. 1794).

1905: nace Jean Paul Sartre, filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario, exponente del existencialismo y del marxismo humanista. El corazón de su filosofía era la preciosa noción de libertad y su sentido concomitante de la responsabilidad personal. Insistió, en una entrevista pocos años antes de su muerte, en que nunca había dejado de creer que el hombre se hace a sí mismo.

1908: en un soleado domingo, tras una marcha, se reúnen en Hyde Park (Londres, Reino Unido) unas 500 mil personas, en gran parte mujeres, en lo que se convierte en la mayor concentración de protesta hasta entonces conocida, para reclamar el derecho al voto femenino. Llevaban años solicitándolo pero nadie les había hecho caso. En esta ocasión tampoco, por lo que llevan a cabo otras formas de presión como huelgas de hambre, encadenamientos en el Parlamento o apedrear la sede del Gobierno. Diez años más tarde vieron el fruto de su protesta al lograr el voto las mujeres mayores de 30 años.

1944: nace Ray Davies, músico británico, miembro del grupo The Kinks.

1945: en la Segunda Guerra Mundial, termina la batalla de Okinawa, cuyo nombre clave fue Operación Iceberg, se libró en la isla de Okinawa, en las Islas Ryukyu y fue el mayor asalto anfibio en el teatro del Pacífico. La batalla se ha denominado Tifón de Acero en japonés, haciendo referencia a la ferocidad y brutalidad de los combates, la intensidad de los disparos, y la enorme cantidad de buques aliados y vehículos blindados que asaltaron la isla. La batalla resultó ser una de las que tuvo más víctimas, civiles y militares, en toda la Segunda Guerra Mundial: la totalidad de los fallecidos supera el cuarto de millón. El objetivo principal de los Aliados en esta operación fue apoderarse de la gran isla de Okinawa a solo 550 km de distancia de Japón y dar un golpe moral al Japón.

1955: nace Michel Platini, exfutbolista, exentrenador y dirigente deportivo francés. Desde 2007 hasta 2015 fue presidente de la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo. Es considerado por la FIFA como uno de los mejores jugadores del siglo XX y uno de los grandes centrocampistas de la historia del fútbol.

1961: nace Manu Chao, músico francés. Exlíder de la banda Mano Negra.

1963: el cónclave de cardenales elige a Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini como papa (Pablo VI).

1973: nace Juliette Lewis, actriz estadounidense, conocida por películas como Cape Fear, From Dusk Till Dawn, Natural Boom Killers, What´s Eating Gilbert Grape, entre muchas otras.

Juliette Lewis (Photo by Kurt Krieger/Corbis via Getty Images)

1979: nace Chris Pratt, actor estadounidense, ha participado en producciones como Wanted, Moneyball, Her, Guardians of the Galaxy, Jurassic World, Parks and Recreation, entre otras.

1981: nace Brandon Flowers, cantante estadounidense, miembro del grupo The Killers.

1982: en Estados Unidos, John Hinckley es declarado culpable por el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan.

1982: nace el príncipe Guillermo (William Arthur Philip Louis), duque de Cambridge.

1983: nace Edward Snowden, consultor tecnológico estadounidense y naturalizado ruso, exempleado de la Agencia Central de Inteligencia y de la Agencia de Seguridad Nacional, que filtró información clasificada.

1985: nace Elizabeth Woolridge Grant, ​conocida artísticamente como Lana Del Rey, cantante, compositora, modelo, actriz, escritora, productora y poetisa estadounidense.

2001: muere John Lee Hooker, cantante y guitarrista de blues estadounidense.

2001: La artista mexicana Frida Kahlo es la primera mujer hispana en ser honrada en un sello postal de Estados Unidos.

2002: Se estrena la película animada de Disney Lilo & Stitch, escrita y dirigida por Chris Sanders y Dean DeBlois.

2003: Se publica a nivel mundial Harry Potter y la Orden del Fénix, el quinto libro de la serie de J.K. Rowling en inglés.

2020: La OMS registra un nuevo número récord de nuevos casos diarios de COVID-19: 183.020, de los cuales 116.000 proceden de América del Norte y del Sur.

2021: Carl Nassib se convierte en el primer jugador abiertamente gay de la NFL en una publicación en Instagram.

2022: Un jurado de Los Ángeles declara a Bill Cosby responsable de agresión sexual a una joven de 16 años en 1975 en la mansión Playboy