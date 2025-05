Efemérides del 26 de mayo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 26 de mayo? El 26 de mayo es el 146.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 219 días para finalizar el año. El día de hoy te traemos una lista de eventos que sucedieron un día como hoy 26 de mayo.





Efemérides de hoy 26 de mayo

1805: en Milán, Napoleón Bonaparte asume el título de rey de Italia y es coronado con la corona de hierro de Lombardía.

1896: Nikolái Aleksándrovich Románov es coronado y se convierte en el último Zar de Rusia. Tras haber pasado el período de luto protocolario por la muerte de su padre, Nicolás fue coronado como sucesor y adoptó el nombre de Nicolás II.

Sin embargo, y de acuerdo con sus propias palabras tras su proclamación como zar un par de años antes, carecía de formación política e ignoraba todo acerca del gobierno del imperio. Incluso su propio padre dudaba de su habilidad para administrar y mantener un territorio de 23 millones de km².

Sus tíos paternos, en especial del gran duque Sergio Aleksándrovich Románov, tomaron ventaja de aquella situación y, al principio de su reinado, manipularon a Nicolás para sus propios beneficios.

No obstante, todo esto cambió cuando contrajo nupcias con Alix de Hesse, quien había tomado el nombre de Alejandra Fiódorovna Románova al convertirse a la ortodoxia.

Como la relación entre Nicolás y Alix era un verdadero ideal de amor, fue la emperatriz quien aconsejó a Nicolás que tomara las riendas firmes del poder y fortaleciera su carácter bondadoso y caballeresco del que se aprovechaban a menudo sus parientes.

De aquella especial unión tendría cuatro hijas: las grandes duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia y, al final, el tan anhelado heredero, el Alekséi Nikoláyevich Románov.

1897: es publicada la novela Drácula, escrita por el irlandés Bram Stoker.

A pesar de que desde su publicación la novela nunca ha dejado de estar en circulación y se suceden nuevas ediciones, no fue hasta 1983 que abandonó el terreno marginal de la literatura sensacionalista para incorporarse a los clásicos de la Universidad de Oxford.

La novela se plantea en su totalidad a través de los diarios y apuntes científicos de los personajes y relata el encuentro de Jonathan Harker con el conde Drácula en su paso por Transilvania, así como las enormes y dramáticas consecuencias que este tendrá.

La leyenda de Drácula que todos conocemos, basado en la personalidad del personaje histórico Vlad Drăculea, deriva casi en exclusiva de la obra del escritor irlandés: los vampiros.

Esas criaturas propias de la noche y los cuentos del terror, son lo que son gracias a la descripción y características que Bram Stoker les atribuyó.

1907: nace John Wayne, actor estadounidense que comenzó su carrera en el cine mudo y fue popularmente conocido como «The Duke» (El Duque).

Su carrera fílmica comenzó en el cine mudo en la década de 1920, pero su éxito y fama se consolidaron entre las películas de 1940 y 1970.

Su imagen ha quedado asociada, para muchos, con el wéstern y el cine bélico, a pesar de que en realidad trabajó en muchos otros géneros como biografías, comedias románticas, dramas policíacos y aventuras.

Wayne fue el símbolo de lo rudo y masculino, además de un ícono estadounidense y “Símbolo de América” durante muchas décadas.

1920: el aviador francés Fronval bate el récord de acrobacia aérea con 26 loopings consecutivos.

1933: en Alemania, el Partido Nazi introduce una ley para legalizar la esterilización eugenética.

1940: en Dunkerque (Francia), en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comenzó oficialmente la Operación Dinamo, una operación de evacuación de las tropas aliadas en territorio francés después de que Francia fuera derrotada por el ejército alemán.

La operación fue organizada por el mariscal británico y comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Británica (BEF), John Vereker Gort.

Durante los dos primeros días de la evacuación 25.000 soldados fueron rescatados de Dunkerque; en los cuatro días siguientes, se produjo el grueso de la operación, con más de 234.000 hombres cruzando el estrecho de Calais.

Muchos lo hicieron en barcos de la Royal Navy, como el crucero ligero HMS Calcutta o alguno de los 39 destructores desplegados, pero otros lo consiguieron a bordo de embarcaciones civiles como barcos de pesca, remolcadores, ferris e incluso un vapor, que acudieron en ayuda de una marina que no daba abasto para transportar tantos hombres.

El Medway Queen, realizó siete trayectos de ida y vuelta transportando un total de 7.000 soldados.

Gracias a lord Gort, que decidió organizar esta operación (también conocida como milagro de Dunkerque o evacuación de Dunkerque), se logró rescatar a más de 200.000 soldados británicos y 100.000 franceses y belgas.

1945: la mitad de la ciudad de Tokio amanece destruida por los bombardeos masivos aliados.

1964: nace Lenny Kravitz, reconocido cantante y actor estadounidense. Kravitz es uno de los músicos de rock más excelsos, cuyo sonido audaz, fresco y canalizador ha trascendido géneros, estilos, razas y clases.

Consolidó su carrera musical durante la década de 1990, publicando los álbumes Mama Said (1991); Are You Gonna Go My Way (1993); Circus (1995) y 5 (1998); con un estilo único que incorpora elementos del blues, rock, soul, funk, reggae, folk y balada.

A partir del año 2000 Lenny Kravitz comenzó a incursionar en la actuación, participando en filmes como Zoolander (2001), Precious (2009) y Los juegos del hambre (2012), donde interpretó al querido Cinna, el estilista de Katniss Everdeen.

Desde 1999 a 2002, ganó cuatro veces consecutivas el Grammy, representando uno de los tramos de reconocimiento de más éxito para cualquier músico o cantante en la historia de la ceremonia de los Grammy.

1966: nace Helena Bonham Carter, actriz británica.

Fue durante muchos años la musa de su expareja, el director Tim Burton. Este la dirigió en películas como El planeta de los simios (2001); Big Fish (2003); Charlie y la fábrica de chocolate (2005); Sweeney Todd (2007); Alicia en el país de las maravillas (2010) y Sombras tenebrosas (2012).

No obstante, al margen de sus colaboraciones con Burton, Helena también es conocida por su interpretación de Kate Croy en Las alas de la paloma en 1997, por la que recibió su primera nominación al Oscar.

Adicionalmente, por su brillante actuación como Isabel Bowes-Lyon, en la película de Tom Hooper El discurso del rey, obtuvo su segunda nominación en esta premiación en el año 2010.

También es famosa por su caracterización de la malvada Bellatrix Lestrange, personaje literario de las novelas de Harry Potter.

1976: muere el filósofo alemán Martin Heidegger, filósofo alemán, considerado el pensador más influyente del siglo XX y de la filosofía contemporánea.

Influyó en campos tan diversos como la teoría literaria, social y política, el arte y la estética, la arquitectura, la antropología cultural, el diseño, el ecologismo, el psicoanálisis y la psicoterapia.

El tema principal de su obra gira en torno al ser, a través del método fenomenológico y se suele dividir en dos etapas.

En la primera se refiere al ser y el tiempo y en la segunda reflexiona de una manera más directa sobre el ser, tocando temas como la poesía o la técnica.

1977: nace Luca Toni, exfutbolista italiano, campeón del mundo en el 2006.

1983: Japón es sacudido por un sismo de 7,7 que desencadena un tsunami y mata al menos a 104 personas y causa miles de heridos.

2008: muere Sydney Pollack, cineasta estadounidense, conocido por películas como Eyes Wide Shut, Tootsie , Out of Africa, The Interpreter, entre muchas otras.

2021: en la ciudad polaca de Gdansk, el Villarreal Club de Fútbol se proclama campeón de la Europa League por primera vez en su historia.

2022: muere Ray Liotta, actor estadounidense (Goodfellas, Wild Hogs). Murió a los 67 años mientras filmaba una película en la República Dominicana (n. 1954).