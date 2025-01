Efemérides del 28 de enero: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 28de enero? El 27 de enero es el vigésimo octavo día del año en el calendario gregoriano. Quedan 337 días para finalizar el año.

Efemérides de hoy 28 de enero

814: muere en Aquisgrán (Alemania), Carlomagno, emperador del Sacro Imperio de Occidente. Carlos I, llamado «el Grande» y más conocido como Carlomagno. Fue rey de los francos desde 768 hasta su muerte, rey nominal de los lombardos y emperador de Occidente.

1225: nace Tomás de Aquino (m. 1274), teólogo y filósofo católico perteneciente a la Orden de Predicadores, el principal representante de la enseñanza escolástica. Fue una de las mayores figuras de la teología sistemática y, a su vez, una de las mayores autoridades en metafísica. Después de muerto pasó a ser el referente de varias escuelas del pensamiento: tomista y neotomista.

Sus obras más conocidas son la Summa theologiae, compendio de la doctrina católica, en la cual trata 495 cuestiones divididas en artículos, y la Summa contra gentiles. Es este un compendio de apología filosófica de la fe católica que consta de 410 capítulos agrupados en cuatro libros, redactado a petición de Raimundo de Peñafort.

1853: nace José Martí (f. 1895), político republicano democrático, pensador, escritor, periodista, filósofo y poeta cubano de origen español. Fue también creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria. Perteneció al movimiento literario del modernismo.

1813: en Inglaterra se publica Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Es la más famosa de las novelas de Austen y una de las primeras comedias románticas en la historia de la novela. Su primera frase es, además, una de las más famosas en la literatura inglesa: «Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa».

1873: nace Colette (m. 1954), novelista, periodista, guionista, libretista y artista de revistas y cabaret francesa. Adquirió una celebridad internacional por su novela Gigi, llevada al cine por Vincente Minnelli en 1958 y, siendo miembro de la Academia Goncourt desde 1945, la llegó a presidir entre 1949 y 1954 y fue condecorada con la Legión de Honor.

1887: en la hermosa ciudad de París, Francia, se inicia la construcción de la Torre Eiffel con la preparación de los cimientos. La torre cuenta con unas 7.300 toneladas de hierro repartidas en 18.038 piezas unidas por dos millones y medio de remaches. Su mantenimiento incluye 50 toneladas de pintura cada cinco años.

1912: nace Jackson Pollock (m. 1956), influyente pintor estadounidense y una importante figura en el movimiento del expresionismo abstracto. Era reconocido por su estilo único de salpicar pintura.

1955: nace Nicolas Sarkozy, político francés de ascendencia húngara, judía y griega. De 2007 a 2012 fue el vigesimotercer presidente de la República Francesa, puesto que confirió también los cargos de copríncipe de Andorra y maestre de la Legión de Honor.

1958: LEGO crea el diseño de bloques de plástico como los conocemos en la actualidad.

1968: nace Sarah McLachlan, cantante y compositora canadiense.

1980: nace Nick Carter, cantante, compositor, productor, bailarín y actor (Backstreet Boys).

1981: nace Elijah Wood, actor estadounidense (The Lord of the Rings, Hooligans, The Hobbit).

1985: en EE. UU. el grupo de artistas «USA for Africa» graban la canción We Are The World, con fines benéficos.

1986: apenas 73 segundos después de su lanzamiento desde Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.) la lanzadera espacial Challenger, con siete tripulantes a bordo, estalla a 16 km de altura. Ninguno sobrevive a la tragedia.

2014: en Ucrania, tras dos meses de revueltas, el Gobierno cae en pleno, ante la firme protesta de los opositores, a la vez que el Parlamento anula las leyes que endurecían las penas por manifestaciones no autorizadas y prohibían montar tiendas de campaña en la ciudad.

2017: El gobierno panameño notifica a la empresa constructora brasileña Odebrecht el fin de la concesión sobre el proyecto hidroeléctrico Chan II, así como que los últimos tres gobiernos panameños serán investigados.

2021: En Haití, los gremios Colectivo de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos, la Brigada Sindical Anticorrupción, Movimiento Unido de Trabajadores Haitianos y la Central Nacional de Trabajadores, convocan una huelga general los días 1 y 2 de febrero, para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse y protestar contra la creciente inseguridad en el país.