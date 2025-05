Efemérides del 28 de mayo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 28 de mayo? El 28 de mayo es el 148.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 217 días para finalizar el año. A continuación te presentamos una lista de sucesos que ocurrieron un día como hoy 28 de mayo.





Efemérides de hoy 28 de mayo

1738: nace Joseph-Ignace Guillotin, médico cirujano y diputado francés, promotor del uso de la guillotina como método de ejecución.

1779; nace Thomas Moore, poeta romántico irlandés, recordado sobre todo por la letra de The Last Rose of Summer.

1787: muere Leopold Mozart, músico y compositor austríaco, padre de Wolfgang Amadeus Mozart.

1889: Édouard y André Michelin fundan la empresa de neumáticos Michelin

1908: nace en Londres el escritor británico de novelas de suspenso, Ian Fleming, conocido por la serie de novelas de espías protagonizadas por el mítico James Bond.

Antes de dedicarse por completo a la escritura, estuvo empleado en varios puestos de trabajo, que incluyeron la División de Inteligencia Naval durante la Segunda Guerra Mundial. Estando en este cargo participó en la planificación de la Operación Goldeneye y supervisó la Unidad de Asalto 30 y la T-Force, ambas unidades de inteligencia.

Durante seis años, Fleming se había empapado del ambiente en que vivían los agentes secretos británicos.

Fue esta experiencia en la contienda, y su carrera periodística, las que le brindaron gran parte del contexto y los detalles presentes en las novelas de Bond.

1912: nace Patrick White, escritor australiano ganador del Premio Nobel de Literatura en 1973 por una narrativa épica y psicológica, que introdujo la literatura de un nuevo continente en el mundo de las letras.

Con el dinero recibido por el Premio Nobel de Literatura se crearon los Premios Literarios Patrick White para impulsar el desarrollo de la literatura australiana.

El comité ha sido instruido para dar precedencia a autores cuya escritura no ha recibido todavía el reconocimiento debido.

1937: en Alemania se funda la empresa de fabricación de automóviles Volkswagen, hoy en día es una de las empresas automovilísticas más grandes e importantes del mundo.

1968: nace Kylie Minogue, reconocida cantante australiana.

1971: nace Marco Antonio Rubio, político conservador estadounidense de ascendencia cubana, perteneciente al Partido Republicano.

1971: la URSS lanza la sonda Mars 3 hacia Marte, una nave idéntica a la Mars 2, cada una con un módulo orbital y un módulo de descenso acoplado. Estas naves fueron desarrolladas en el marco del programa Mars de sondas soviéticas para la exploración de Marte.

El principal objetivo científico del módulo de descenso Mars 3 era posarse suavemente en el suelo del planeta rojo, devolver fotografías de la superficie y enviar datos de las condiciones meteorológicas. También se esperaba que la misión entregara información de la composición atmosférica y de las propiedades mecánicas y químicas del suelo.

La sonda Mars 3 fue la primera que realizó un amartizaje suave en la superficie de Marte.

1987: el joven alemán Mathias Rust aterriza avión Cessna en la Plaza Roja-Moscú, evidenciando la poca seguridad aérea soviética.

1998: muere asesinado por su esposa, Phil Hartman, actor y comediante canadiense.

1999: En Milán, Italia, después de 22 años de trabajos de restauración, la obra maestra de Leonardo da Vinci, «La Última Cena«, se vuelve a exhibir.

2007: en Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez inaugura el canal del estado TVes (en sustitución de RCTV).

2009: ocurre un Terremoto en Honduras, cuya onda sísmica alcanza Guatemala, El Salvador, Belice y Chetumal y Cancún en México.

2010: fallece tras una caída que le provocó una hemorragia intracraneal Gary Coleman, el recordado Arnold de la serie Different Strokes (Arnold en España, Blanco y negro en América Latina).

2014: muere Maya Angelou, escritora, poeta, cantante y activista por los derechos civiles en Estados Unidos.

Angelou forma parte de ese extraordinario grupo de escritoras de color que lograron abandonar la marginalidad para pasar a protagonizar y modelar la tradición literaria en la que se inscriben.

Publicó siete autobiografías, tres libros de ensayos y varios libros de poesía. Participó, asimismo, ya fuera como actriz, bailarina, directora o productora, en una larga lista de musicales, obras teatrales, películas y programas de televisión que fueron relevantes durante más de 50 años.

2019: Johnson & Johnson va a juicio en Oklahoma acusado de comercializar engañosamente analgésicos y minimizar los riesgos de adicción, lo que ayudó a crear una «epidemia de opioides», el primero de 2.000 casos contra empresas farmacéuticas estadounidenses.

2020: en Negrar se dio a conocer que bajo el terreno de unos viñedos se había dado el descubrimiento de una villa romana de siglo III d. C. con sus mosaicos en un excepcional estado de conservación.

2023: muere Antonio Gala, poeta, dramaturgo, novelista, guionista y articulista español (n. 1930).