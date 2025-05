Efemérides del 29 de mayo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

El 29 de mayo es el 149.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 216 días para finalizar el año. Veamos algunos sucesos importantes que ocurrieron un día como hoy 29 de mayo





Hoy se conmemora el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas.

El 11 de diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 29 de mayo Día Internacional del Personal de Paz.

El objetivo de este día es rendir homenaje a todos los hombres y mujeres que han prestado servicios, y a todos aquellos que continúan haciéndolo, en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

1265: aunque la fecha exacta del nacimiento de Dante Alighieri es desconocida, generalmente se cree que el “Poeta Supremo” y padre del idioma italiano, nació un día como hoy 29 de mayo, pero de 1265.

Durante su vida, Dante participó activamente en las luchas políticas de su tiempo, por lo que fue desterrado de su ciudad natal, siendo un activo defensor de la unidad italiana. Escribió varios tratados en latín sobre literatura, política y filosofía.

Su tratado en latín De Monarchia, de 1311, constituye una exposición detallada de sus ideas políticas, entre las cuales se encuentran la necesidad de la existencia de un Sacro Imperio Romano y la separación de la Iglesia y el Estado.

Su máxima obra, La Divina Comedia, es uno de los puntos de referencia fundamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista.

Este poema religioso es además considerado la mayor obra literaria compuesta en italiano de todos los tiempos.

1892: nace Alfonsina Storni, escritora argentina (m. 1938), perteneciente, junto con la uruguaya Delmira Agustini y la chilena Gabriela Mistral, a la generación hispanoamericana posmodernista. Su prosa es considerada feminista y, según la crítica, posee una originalidad que cambió el sentido de las letras de Latinoamérica.

El concenso general divide su obra en dos partes. La primera es de corte romántico, y aborda temas como el erotismo (mostrando resentimiento hacia la figura del varón). En la segunda etapa deja de lado el erotismo y aborda el tema del amor desde un punto de vista más abstracto y reflexivo.

En 1935 fue diagnosticada con cáncer de mama, del cual fue operada el 20 de mayo del mismo año. Sin embargo, aunque se pensaba que era un tumor benigno, tenía ramificaciones.

La mastectomía le dejó grandes cicatrices físicas y emocionales. Alfonsina siempre había sufrido de depresión, paranoia y ataques de nervios. Se suicidó en 1938 en Mar del Plata, arrojándose de la escollera del Club Argentino de Mujeres.

La mañana siguiente, dos obreros descubrieron su cadáver en la playa. La noche anterior al suicidio, escribió tres cartas: una a su hijo, Alejandro, otra a Manuel Gálvez, para que procurase que a su hijo no le faltase nada, y un poema de despedida al diario La Nación titulado «Voy a dormir».

1917: nace John F. Kennedy, quien 44 años más tarde se convertiría en el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos.

Kennedy representó al estado de Massachusetts como miembro de la Cámara de Representantes desde 1947 hasta 1953, y luego como senador por 8 años más.

El 8 de noviembre de 1960 Kennedy venció al republicano Richard Nixon en una de las elecciones presidenciales más ceñidas del siglo XX en EE. UU.

En el voto popular nacional, Kennedy derrotó a su contrincante por 49,7% contra 49,5%, mientras que en el colegio electoral ganó con 303 votos contra los 219 obtenidos por Nixon.

Su mandato comenzó el 20 de enero de 1961, día en que se convirtió en el presidente más joven de su país, después de Theodore Roosevelt. Sin embargo, no fue capaz de terminar su mandato ya que el 22 de noviembre de 1963, en la calle Elm de Dallas (Texas), fue asesinado.

El presidente recibió varios impactos de bala en un Lincoln Continental convertible, a las 12:30 p.m., mientras realizaba una visita política por el estado de Texas.

Muchos han considerado a Kennedy como un icono de las aspiraciones y esperanzas estadounidenses; en algunas encuestas en su país continúa siendo estimado como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos.

1919: la teoría de la relatividad general de Einstein es comprobada (y posteriormente confirmada) por Arthur Eddington.

El postulado de Eistein remplaza el de la gravedad newtoniana, aunque coincide con Newtown en lo que se refiere a la constitución de los campos gravitatorios débiles.

1945: en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán apostado en Italia se rinde incondicionalmente a los Aliados.

1953: nace Danny Elfman, músico y compositor estadounidense.

Es reconocido principalmente por escribir música para las películas de Tim Burton, con quien debutó en 1985 como compositor de bandas sonoras, con la película La gran aventura de Pee-Wee.

También es conocido por ser el líder del retirado grupo estadounidense Oingo Boingo, y por crear el famoso tema de la serie televisiva Los Simpson.

1953: el 29 de mayo, a las 11:30 horas, el neozelandés Edmund Hillary y el nepalés Tenzing Norgay se convertían en los primeros exploradores en alcanzar la cima del Monte Everest, el punto más alto de la tierra.

La montaña se encuentra en el Himalaya, en la frontera entre Nepal y China, y tiene una altura de 8848 metros sobre el nivel del mar.

Obtuvo su nombre en honor a Sir George Everest, un topógrafo británico del siglo XIX. En la cumbre del Everest las temperaturas son extremadamente frías, el clima es impredecible y peligroso, y los niveles de oxígeno son muy bajos.

1958: nace Annette Bening, actriz estadounidense (American Beauty, The Kids Are All Right).

1966: en México se inaugura el Estadio Azteca. En su construcción se utilizaron 100.000 toneladas de cemento y 8.000 de acero. Se le terminó a tiempo para el Mundial de fútbol organizado por México en 1970.

Tiene capacidad para 100.000 espectadores. Aunque el 2 de diciembre de 1972 se registró la entrada de 120.000 personas para una final de fútbol americano.

Es el único estadio que fue escenario de dos finales mundiales (1970 y 1986). En la actualidad es propiedad del holding de medios mexicano Televisa.

El estadio es usado por el equipo de fútbol América y con frecuencia es utilizado para eventos artísticos y culturales masivos.

1967: nace Noel Gallagher, músico británico conocido por ser el líder guitarrista y el co-vocalista del grupo Oasis.

1969: en Córdoba (Argentina) sucede el Cordobazo, masivo movimiento de protesta civil que debilitó la dictadura de Juan Carlos Onganía.

1985: la final de la copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus, en el estadio de Heysel (Bruselas), se convierte en tragedia. La actitud brutal de los «hooligans» británicos tiene como resultado 41 fallecidos y 48 personas heridas.

1992: nace Gregg Sulkin, actor inglés. Es conocido por participar en producciones como Wizards of Waverly Place, Avalon High, Faking It, Another me, entre otras.

1997: muere Jeff Buckley, reconocido cantautor y guitarrista estadounidense. En el 2004 la revista Rolling Stone lo clasificó 39 en su lista de los mejores cantantes de todos los tiempos.

-2011: se celebra la boda entre el príncipe Guillermo de Gales y Catherine Elizabeth Middleton.