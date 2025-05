Efemérides del 30 de mayo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

El 30 de mayo es el 150.º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 215 días para finalizar el año. A continuación te presentamos una lista de eventos importantes que sucedieron un día como hoy 30 de mayo.





Efemérides de hoy 30 de mayo

1431 : Juana de Arco fue quemada viva en la hoguera de la plaza del Mercado Viejo de Ruán, en Francia. Esto tras haber sido capturada por el duque de Borgoña el 24 de mayo de 1430, para ser vendida después a los ingleses.

Juana de Arco fue conducida hasta Ruan donde un tribunal eclesiástico la juzgó y acusó de brujería y herejía, afirmando que las voces que ella siempre dijo escuchar no eran de los santos ni de Dios, sino del diablo.

El proceso duró tres meses y fue declarada culpable de los cargos de brujería y herejía el 25 de mayo de 1431.

Fue un juicio que no dejó opciones de defensa a la acusada y además se basó en argumentos débiles y sin fundamento.

Asimismo, Carlos VII, a quien había ayudado a conseguir el trono, no hizo nada por ayudarla. Ante la reafirmación de Juana de que las voces provenían de Dios y la ausencia de ayuda por parte del rey francés, la líder militar moriría quemada en la hoguera un día como hoy de 1431, a la edad de 19 años, en la plaza del mercado de Ruan.

(Original Caption) Joan of Arc is shown here in a painting by Albert Lynch.

1539: el conquistador Hernando de Soto desembarca en la bahía de Tampa (Florida), con 600 soldados en su búsqueda de oro.

1574: Enrique III, último monarca francés de la casa de Valois, es proclamado rey de Francia. Su reinado se caracterizó por las guerras de religión de Francia. La imagen tradicional de Enrique III se representa como un rey afeminado que solía rodearse de sus jóvenes favoritos vestidos con trajes estrafalarios y labios rojos.

Sin embargo, esta caricatura ha sido cuestionada por varios historiadores como Pierre Champion, Pierre Chevallier o Nicolas Le Roux.

Estos indican que esto fue fruto de la propaganda divulgada tanto por la Liga y los hugonotes, como por cortesanos descontentos con los cambios en las costumbres de la Corte. Así pues, no hay fuentes fidedignas que permitan asegurar que fuera exclusivamente homosexual.

1778: fallece Voltaire, escritor, historiador, filósofo y abogado francés que figura como uno de los principales representantes de la Ilustración.

En su filosofía, Voltaire explica que él no ve oposición entre una sociedad alienante y un individuo oprimido, idea defendida por Jean-Jacques Rousseau. Voltaire cree en cambio en un sentimiento, universal e innato, de la justicia, que tiene que reflejarse en las leyes de todas las sociedades: la ley debería ser igual para todos.

Para él, la vida en sociedad exige una convención, un “pacto social” para preservar el interés de cada individuo. A su vez, serán el instinto y la razón los que lleven al individuo a respetar y promover tal pacto.

Para Voltaire, la labor del hombre es tomar su destino en sus manos y mejorar su condición mediante la ciencia y la técnica, y embellecer su vida gracias a las artes.

Como se ve, su filosofía práctica prescinde de Dios; y es que, aunque Voltaire era deísta, no cree en la intervención divina en los asuntos humanos. Fue también un ferviente opositor de la Iglesia católica, símbolo según él de la intolerancia y de la injusticia: se empeña en luchar contra los errores judiciales y en ayudar a sus víctimas.

Sin embargo, paso a la historia por acuñar el concepto de tolerancia religiosa pues fue un incansable luchador contra la intolerancia y siempre defendió la convivencia pacífica entre personas de distintas creencias y religiones.

«No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo». Voltaire

1814: se firma el primer Tratado de París que permite a Francia conservar las fronteras de 1792.

1884: en Francia se restablece el divorcio, que había sido anulado en 1816 por el rey Luis XVIII.

1903: nace en Louisville (EE.UU.) Countee Cullen, uno de los mejores poetas del llamado Renacimiento Americano de Harlem, conocido por su dulce y delicado tratamiento de los temas raciales y la belleza nostálgica de su verso.

1945: un bombardeo británico destruye la base de Peenemünde, donde los nazis fabricaban los famosos misiles V2. El V2 fue uno de los avances más relevantes en tecnología armamentística logrados hasta ese momento.

Este cohete fue el primer misil balístico de combate de largo alcance del mundo y el primer artefacto humano conocido que hizo un vuelo suborbital. Fue el progenitor de todos los cohetes modernos, incluyendo los utilizados por los programas espaciales de Estados Unidos y de la Unión Soviética.

Sin embargo, no pudo cambiar el curso de la guerra que, aquel día, había dado un giro decisivo hacia la victoria aliada.

1961: en la República Dominicana es asesinado Rafael Leónidas Trujillo, dictador que gobernó la República Dominicana. Sus 30 años de gobierno son conocidos como la «Era de Trujillo», considerada como una de las tiranías más sangrientas de América Latina.

Su gobierno se caracterizó por el anticomunismo, la represión a toda oposición y el culto a la personalidad. Las libertades civiles fueron inexistentes y se cometieron constantes violaciones a los derechos humanos.

En 1960 los miembros de la OEA aprobaron por unanimidad romper relaciones diplomáticas con el gobierno del dictador y cualquier país que tuviera relación con él pasó a ser una vergüenza.

El clima hostil hacia él y hacia su dictadura fue creciendo en la población hasta que el brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal a finales de 1960, opositoras del gobierno. A partir de entonces, el descontento aumentó en niveles exorbitantes.

Finalmente, el martes 30 de mayo de 1961, a las 21:45 horas, Trujillo fue ametrallado en una emboscada. El Chevrolet Balair azul que conducía su chófer, recibió más de 60 impactos de bala de diversos calibres, de los cuales siete impactaron en el cuerpo del dictador dominicano. Trujillo tenía 69 años.

1964: nace Tom Morello, músico y politólogo estadounidense integrante de Prophets of Rage, Rage Against the Machine y exguitarrista del grupo de rock Audioslave.

Actualmente lidera un proyecto en solitario llamado The Nightwatchman y una banda junto con Boots Riley llamada Street Sweeper Social Club.

1967: la región sudoriental de Nigeria proclama su independencia y se constituye como República de Biafra.

Cinco semanas más tarde entró en guerra contra Nigeria, quedó arrasada y fue pasto de la hambruna, hasta que en 1970 se diluyó y volvió a formar parte de la propia Nigeria.

Un millón de muertos fue el resultado de estos trágicos hechos.

1971: Estados Unidos lanza la nave Mariner 9 con destino Marte.

1971: nace Idina Menzel, actriz y cantautora estadounidense, especialmente conocida por darle la voz a Elsa en la película de Disney de 2013 Frozen: Una aventura congelada, además de interpretar la canción «Let It Go» de la película en su versión oficial en inglés.

También tuvo papeles en el musical de Stephen Schwartz, Wicked, y en el de Jonathan Larson, Rent. Por tales papeles fue nominada a los Premios Tony, el máximo galardón en la comunidad teatral, ganando en la categoría Mejor actriz principal en un musical por Wicked en 2004.

Desde 2010 hasta 2014 interpretó de forma ocasional el papel de Shelby Corcoran en la serie de televisión musical Glee.

«Las cosas suceden por una razón y en su propio tiempo». Idina Menzel

1974: nace CeeLo Green, reconocido cantante y músico estadounidense.

1989: en la plaza Tiananmen, manifestantes universitarios chinos inauguran la estatua de la Diosa de la Democracia, de 10 m de altura.

1991: la banda británica Queen graba el videoclip de su canción «These Are the Days of Our Lives». Se trata de la última grabación que el vocalista Freddie Mercury hará con la banda, debido a las complicaciones de salud que ya venía padeciendo.

1996: la Corte Suprema de Justicia venezolana condenó al expresidente Carlos Andrés Pérez por «malversación genérica agravada», a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario.

2002: concluye oficialmente la retirada de escombros provocados por los Atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

2006: el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es reelegido en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

2018: en Nicaragua ocurre la Masacre del Día de las Madres. Ese día murieron 19 personas, y cientos más resultaron heridas, en ataques armados contra manifestantes opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega.