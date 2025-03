Este distinguido cirujano, exaltado como un maestro de la cirugía dominicana por el Colegio Dominicano de Cirujanos, nació en Santiago de los Caballeros en 1915. Tras graduarse como bachiller en ciencias físicas y naturales en 1932, se trasladó a la entonces Ciudad Trujillo para estudiar medicina en la Universidad de Santo Domingo, de donde egresó en 1938, como doctor en medicina. Viajó entonces a la ciudad de New York en donde realizó estudios de cirugía y anatomía patológica en varios hospitales para más adelante mudarse a Montreal en Canadá para estudiar en el Hospital Santa Lucía y en el Hospital Sante Justine, en donde realizó además cirugía de niños. Terminó sus estudios especializados en 1942.



En 1942 el doctor Álvarez recibió su licencia para ejercer en el estado de Quebec en Canadá y en New York en los Estados Unidos. Se integró al cuerpo médico del ejército canadiense, lo que le valió dos diplomas de reconocimiento por los servicios prestados durante la guerra, la segunda guerra mundial. En 1942 había sido aceptado como miembro de la Asociación médica del Canadá y de la Asociación médica americana y en 1949 fue admitido como miembro del Real Colegio de Cirujanos de Canadá. Igualmente, en 1942 fue aceptado en la asociación médica del estado de new York. Una trayectoria muy activa en la América del Norte. En el año 1945 trabajó para el gobierno de Canadá en un proyecto de energía atómica, como médico del centro, y en 1946 fue enviado por las Naciones Unidas a un centro hospitalario de China en un proyecto de cooperación. En 1947 se desempeñó como cirujano en los hospitales Adelphi, en Brooklyn, New York, Estados Unidos de América y en el City Hospital Welfare, también en la misma ciudad.



En 1950 regresó al país y pasó a ocupar la jefatura del servicio de cirugía del Hospital Juan Pablo Pina en San Cristóbal. Al año siguiente fue designado en el Hospital Dr. Salvador B. Gautier como jefe del servicio de urología en ese hospital. En junio de 1953 fue designado médico director y jefe del servicio de cirugía del hospital Dr. William Morgan, cargo que ocupó hasta 1957.



El doctor Álvarez Perelló fue miembro de la Asociación Médica Dominicana, de la que fue directivo en 1953, así como de la Asociación Médica de Santiago. Fue además miembro de la Academia Peruana de Cirugía y de la Sociedad de Medicina Legal de Perú. Esas designaciones en Perú ocurrieron cuando fue enviado como delegado dominicano al V congreso panamericano de neurocirugía celebrado en la ciudad de Lima en 1953. En 1954 acudió a los Estados Unidos de América, a las ciudades de Washington, D.C. y New York como parte de la delegación dominicana al segundo simposio internacional sobre antibióticos. En su trayectoria profesional tuvo destacada participación en congresos y eventos y realizó algunas publicaciones. Entre sus trabajos: “Contribución a la hipertensión arterial en los infantes”, en 1942; en 1946 en la recién creada Asociación Médica de Santiago presentó: “Síndrome de Loeffer” y “ Organización del banco de sangre”. En 1949 en el Boletín del Adelphi Hospital de New York publicó un trabajo sobre “La ruptura del bazo”. En 1951 en la Asociación Médica de Santiago presentó “Un método de invaginación del duodeno en la gastrectomía” y “Cirugía de los vasos”, esta última acompañada de películas!.



Entre sus publicaciones debemos mencionar además “El fuerte de la Navidad” una novela histórica publicada en 1980 por la sociedad dominicana de bibliófilos, y de igual forma una publicación sobre Cristóbal Colón en 1988.



Falleció en la ciudad de Santiago en 2011 con 96 años.