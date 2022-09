La pelea a gritos y manotazos de Shakira contra Gerard Piqué

Email it

En medio de la complicada situación entre Shakira y Gerard Piqué, se desvelaron imágenes que muestra a Shakira y Gerard Piqué en una fuerte discusión.

Las fotos muestran a la ex pareja en la proa de un bote junto a sus hijos Sasha y Milan manteniendo una discusión, que se puede percibir por sus gestos.

Shakira fue captada de pie en la proa, muy ofuscada mientras señala con su dedo a Piqué, quien protesta con cara desencajada. Los chicos en plan de resignación y hartos de escucharlos pelear. Milan por su parte, mira al suelo y Sasha al horizonte.

Shakira y Gerard Piqué no ocultan que su separación no terminó del todo bien. Además de estas fotos donde se muestra una fuerte pelea entre ambos delante de sus hijos, hay que recordar que los dos famosos están teniendo muchos roces por tener la custodia de Sasha y Milán, los cuales no han logrado ponerse de acuerdo debido a la diferencia de intereses que tienen, así como las diferencias tras hacerse pública la relación entre el español y Clara Chia Martí.

Por una parte, Shakira quiere salir de Barcelona para irse a vivir junto a sus hijos a Miami donde cuenta con una lujosa mansión. Sin embargo Gerard Piqué no quiere estar lejos de Sasha y Milán. En consecuencia está rechazando algunas propuestas lanzadas por la colombiana para llegar a un acuerdo respecto a la custodia.