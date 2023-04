Email it

Nuestra casa, el periódico “elCaribe” cumple 75 años de circulación nacional, momento propicio para resaltar lo que significa mantenerse y reinventarse luego de tanto tiempo, en estos tres cuartos de siglo elCaribe ha visto presentarse, mutar y despedirse muchos periódicos en la República Dominicana, pero se ha mantenido ahí día tras día, llevando los acontecimientos locales e internacionales a los hogares dominicanos y siendo la principal referencia de prensa escrita dominicana a nivel internacional.



Estos años, que podemos relatar primero como lectores y ahora como parte de esta familia, han significado una transformación constante para poder llevar la información a destino, manteniendo columnas de opinión y editoriales de obligada lectura para quien tenga la intención de mantenerse informado; aportando al conocimiento, la educación y el desarrollo democrático de todo un país.



Como parte de la transformación, también celebramos a CDN, 25 años del primer canal televisivo de noticias de la República Dominicana, cuya incursión obligó a cambiar no sólo la forma en que se transmitían las noticias en la pantalla chica, sino la programación de todas las cadenas de televisión local, una estación que se ha diversificado, multiplicado y que ha llevado la labor periódistica a niveles desconocidos en nuestra nación.



Esta columna “Constitución y Derecho” encuentra en estos medios el mejor de los aliados, pues pocos derechos tienen una incidencia tan marcada en un Estado Social y Democrático de Derecho como la libertad de expresión e información, consagrada en el artículo 49 de la Constitución, donde se establece que: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”; esto así porque no se puede hablar de democracia sin libertad de expresión e información.



Es tiempo de felicitar, pero es de grande saber agradecer, no solo a los propietarios, directivos o aquellas caras visibles de las cuales sabemos constantemente, tanto Chanel Liranzo -a quien convencí de acompañarme en esta columna que fue un sueño hecho realidad- como quien suscribe queremos agradecer y felicitar a todo el equipo de redacción, a los repartidores de cada edición, a los transportista, aquellos que permanecen detrás de cámara y por todos aquellos que hoy han hecho posible un aniversario más de elCaribe y CDN 37 a los que debemos ovacionar de pie.



La fortaleza de nuestro sistema democrático requiere de elCaribe y CDN, como medios idóneos para cumplir la doble función de informar y fiscalizar, que la información que recibe el ciudadano sea libre y veraz, con la suficiente fuerza para enfrentar fenómenos tan actuales y perjudiciales como las fake news y la desinformación, compromiso que de la primera página a la última se muestra en estos espacios.



“Constitución y Derecho” lleva 3 años acercando a la comunidad jurídica y público en general a temas que resultan de interés para todos, desde el derecho a la salud, medioambiente, derecho a la intimidad hasta el debido proceso.



Que estos 75 y 25 años sean sólo parte de una historia sin fin y que, como popularmente ha sido y será en nuestro país, el mejor sinónimo de periódico sea “el Caribe” y CDN37 sea sin lugar a duda el canal de noticias de los dominicanos a nivel nacional e internacional.