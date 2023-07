En su origen la humanidad toda proviene de África. Es África el comienzo de la gran travesía del ser humano.



Siendo África el comienzo, hoy está en el final. En el Índice de Desarrollo Humano-IDH- de 191 países, de los últimos once países diez son africanos.



Haití supera a esos países por más de 20 posiciones aun ocupando el último lugar en América Latina. Haití ocupa el lugar 163, mientras que los diez países africanos que referimos ocupan las posiciones entre la 181 y la 191. Esos países africanos son, el orden descendente en cuanto al IDH, Sierra Leona, Guinea, Burkina Faso, Mozambique, Mali, Burundi, República Centroafricana, Níger, Chad y Sudán del Sur.



Esas posiciones de los países africanos principalmente al sur del Sahara a partir de los últimos once en el IDH, se relacionan directamente con las condiciones de vida de la mayoría de sus ciudadanas y ciudadanos.



Los parámetros del IDH así lo indican. Esperanza de Vida hasta de 55 años, equivalente a que la mayoría de las personas muere en promedio a esa edad. Años Promedio de Escolaridad llega a ser hasta 6 años, equivalente a los años promedio de escolaridad de personas de más de 25 años: o los Años Esperados de Escolaridad que también llegan hasta 6, correspondiente a los años esperados de escolaridad de las niñas y niños. En relación al Producto Interno Bruto-PIB- per cápita que es el PIB total del país para un año dividido entre el número de habitantes, llega hasta 768 dólares al año.



Respecto a esos mismos indicadores -como otra referencia – la República Dominicana ocupa el lugar 80 en el IDH; con 73 años de Esperanza de Vida; Escolaridad Promedio 9 años y Años Esperados de Escolaridad 15, sin tomar en cuenta calidad de la educación. El PIB per cápita de la República Dominicana de 17 mil 990 dólares. Suiza en el primer lugar del IDH tiene Esperanza de Vida 84 años, Años Promedio de Escolaridad 14 y Años Esperados de Escolaridad 17 y PIB per cápita 66 mil 933 dólares.



Referencias que motivan la necesidad de auscultar en cuanto a las causas más profundas y principalmente las salidas a la tan precaria calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos de la mayoría de los países africanos al sur del Sahara.



Entre las tantas informaciones del día a día y las variadas “noticias” de poca relevancia, no está mal seguir entreteniéndose hasta con lo superfluo; pero es importante saber qué acontece en África -donde todo comenzó- en cuanto al Desarrollo Humano. Mirar hacia allá. También somos nosotros.