Históricamente en la República Dominicana hemos escuchado decir que en la juventud está el futuro del país. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a escuchar las inquietudes, e interesantes propuestas que algunos jóvenes plantean con relación a diferentes temas, los cuales son de interés para nuestro país.

En ese tenor, he observado en los diferentes medios de comunicación y redes sociales, algunas propuestas que lucen innovadoras y oportunas. En ese sentido, considero interesante referirme a algunas de ellas en el presente artículo.



En ese orden de ideas, una de las propuestas proviene del joven empresario Guillermo Julián Jiménez, quien plantea que todos los dominicanos debemos participar de manera más activa en la formulación y ejecución de las políticas públicas, con la finalidad de contribuir con la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho, cláusula que hemos adoptado en el artículo 7 de la Ley Sustantiva.



Además, Jiménez plantea con acertada razón que todos los dominicanos de buena voluntad somos compromisarios de legarles a esta y a las futuras generaciones un mejor país, como los soñaron los fundadores de la patria, Duarte, Sánchez y Mella.



Un punto importante, que nos llama la atención dentro de los planteamientos que he visto y escuchado de Guillermo, y con el cual nos identificamos plenamente, tiene que ver con el empoderamiento ciudadano, como elemento importante para promover los cambios que requiere la sociedad dominicana.



En este contexto, hay que destacar que en el ordenamiento jurídico dominicano se han establecido importantes mecanismos de participación ciudadana. Estos instrumentos de participación están contenidos en: la Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, y en la Constitución dominicana.

En síntesis, de lo expresado precedentemente, se colige que aún tenemos esperanzas, no todo está perdido, los dominicanos tenemos la oportunidad de contribuir desde los diferentes espacios que ocupamos con nuestro accionar, a la consolidación de la institucionalidad y la calidad de la democracia.

En ese orden, se requiere una participación más activa de la juventud, el país necesita que dejemos de ser habitantes y nos convirtamos en ciudadanos de la República Dominicana. Es por lo que, propuestas como las planteadas por el joven abogado y destacado empresario, Guillermo Julián Jiménez, la aplaudimos, y ponderamos de manera entusiasta, esto nos demuestra que no todo está perdido, y que aún tenemos la maravillosa oportunidad de convertirnos en arquitectos de nuestro propio destino.