República Dominicana volvió a brillar en Madrid. Fue centro de atención en el pabellón 3 del centro ferial donde se celebró la Feria Internacional de Turismo (Fitur), cita turística que aumentó su importancia durante la crisis, por sé la primera en abrir sus puertas para un encuentro personal de los actores del sector. Eso tiene su impacto, y nuestro Ministerio de Turismo supo aprovecharlo.



Vimos este año el stand con mayor espacio y más elementos de impacto. El brillo no asegura siempre ventas y prestigio, pero bien administrado se convierte en atracción, fortalece la imagen proyectada y eso casi siempre es un factor para penetrar, atraer y vender.



Uno de los enfoques de David Collado, nuestro inquieto ministro de turismo, que siempre gana mi aplauso es que en sus discursos reparte el éxito entre muchos actores. Dice mucho cuando insiste que esto no es un logro del presidente Luis Abinader (para quien siempre pide un aplauso) y del ministro de Turismo, y a continuación deja saber que lo entiende como un éxito de todos y cuando lo dice deja por entendido que “TODOS” son también quienes integran el equipo del Ministerio de Turismo, donde algunos figuran, pero la mayoría trabaja mucho todos los días, y los principales responsables, trabajan muchísimo…



Mucha gente se mueve detrás del telón, toca la flauta, coloca las alfombras, y sirve la mesa. Otros piensan, estrategan y sacan las cuentas. Me complace que Collado lo reconoce cada vez.



En Fitur 2022 tomé nota de una interesante estrategia. Llegaron a Madrid las directoras de la Oficina de Promoción Turística de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Bélgica/Holanda. Esta vez se repitió su presencia. En ambos casos no llegaron solas. Atrajeron y acompañaron a Madrid a importantes actores del turismo europeo, también arrimaron el hombro a Karina Font Bernard, responsable de España y Portugal. Todas son heroínas casi anónimas que trabajan en silencio.



Tengo décadas siguiéndolas. Viéndolas moverse en ese complejo escenario como peces en su agua. Hacen el trabajo, son apoyos eficaces del ministro y su equipo, en este caso de Collado. Sus años trabajando esos mercados las ha convertido en expertas, figuras conocidas por actores principales del sector turismo en Europa.



Desde Europa llegó en el 2022 el 22% de los turistas. En comparación con el 2019, Francia creció un 18% y Reino Unido, España y Alemania un 16% e Italia un 8%, como mostró en su convincente presentación para turoperadores y agentes de viaje, la viceministra Jacqueline Mora.



Detrás de esos éxitos está el esfuerzo de todo Mitur con Collado y el equipo de estrategia, mercadeo y promoción a la cabeza, pero también están estas mujeres de mil batallas. Heroínas anónimas, veteranas, expertas, dedicadas, a las que pocos conocen porque su trabajo se hace a miles de kilómetros de la patria. Se mueven como sombras en él corre, corre, centradas en lo que les toca, apoyan a Karina y su equipo. Mi aplauso para Collado, Jacqueline y el equipo de Mitur. También para las heroínas anónimas.