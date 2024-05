Muchas veces escojo un tema con el fin de orientar, pero a veces, es el trabajo el que me lo impone. Hay temas que surgen en el corazón o en la mente del autor y los hay que son el zumo de muchas experiencias y reflexiones vividas. Este artículo me lo exige mi oficio de escribir.



Por eso en esta entrega quiero referirme a la actividad del jueves 25 de abril del 2024 a las 6:00 PM con la presencia del excelentísimo señor presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez, el cuerpo diplomático acreditado en el país, funcionarios de la Cancillería y familiares de los condecorados.



Esa noche fui testigo en el centro de convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de una actividad hermosa, histórica y única donde se llevó a cabo una ceremonia donde el canciller impuso las condecoraciones a 19 embajadores por sus destacadas trayectorias en el ejercicio de sus funciones y por su merecido reconocimiento a la labor y dedicación de estos diplomáticos en la promoción de los intereses del país.



Estos embajadores contribuyeron en sus funciones al avance de los intereses de la República Dominicana en el ámbito internacional, dejaron una huella imborrable en la historia de la nación y en la memoria de aquellos a quienes han servido con honor y compromiso.



Las condecoraciones otorgadas fueron la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, Orden Heráldica de Cristóbal Colón, en los Grados Gran Cruz Placa de Plata y condecoraciones póstumas



El señor canciller Roberto Álvarez después de leerse el perfil de cada embajador valoró el trabajo realizado por estos diplomáticos, y destacó que por primera vez se reconoce de manera colectiva “el invaluable trabajo de nuestros embajadores de una larga data y su legado para las generaciones futuras.”.

“Y que a través de décadas de servicio han sido testigos y protagonistas de momentos históricos que han construido puentes de amistad y cooperación entre naciones”.



Por los condecorados, tuvo el honor el embajador Hugo Guiliani Cury en nombre de todos para dar las gracias y en sus palabras opinó de temas sobre el Poder Blando, Origen Orden del Mérito, Marca País, acuerdos de Libre Comercio y Estados Unido, de Políticas Comerciales externas y otros.



Y se refirió a que el diplomático es un personaje curioso. “Deben tener tantos atributos que quizás a la larga hacen daño a su personalidad. Este debe ser inteligente, culto, prudente, encantador, de buen hablar, vestir bien y hasta saber bailar. Encontrar un personaje con todos esos atributos es raro. Y si ustedes observan (nos decía) aquí a los galardonados podrían concluir diciendo que ellos reúnen muchos de esos atributos.” “Y estoy seguro de que todos ellos han dado lo mejor en favor de nuestra nación.” Expresó: “La diplomacia es un arte y el diplomático un catalizador”.



Para terminar las condecoraciones por años de servicios no solo es un gesto amable, sino también una estrategia efectiva para alentar el compromiso.