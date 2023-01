Email it

Es buen día para arrancar el año con el propósito de dejar atrás, de marginar o aislar al individuo tóxico, sea amigo o no; al resentido, ese espécimen que ha sentado reales en la sociedad dominicana, esparciendo el odio, el escarnio y la descalificación personal. El que es, en parte, responsable de los dimes y diretes permanentes en muchas de las manifestaciones del diario vivir. Hay que mantener lejos a esa gente que no deja pasar una con tal de llevar la contraria, aunque cada día vemos ganar terreno al envidioso, del que San Agustín dijo que no pretende alcanzar la prosperidad de los otros, sino que todos sean miserables como él. El antídoto más efectivo sería la indiferencia, dejarlo que cuente el cuento a su manera.