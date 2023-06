ESCUCHA ESTA NOTICIA

En un mundo en que el emprendedurismo es el motor que impulsa el crecimiento económico y la generación de empleos, el periódico elCaribe reitera su apoyo incondicional a los emprendedores y microempresarios dominicanos.



En toda su historia, este medio de comunicación ha sido un verdadero aliado de aquellos valientes individuos que deciden apostar por sus proyectos y convertirlos en realidad.



Y cómo no serlo, cuando en el camino se encuentra con ejemplos inspiradores de superación y éxito, como es el caso de Giovanny Ceballos, un joven emprendedor con visión y determinación, que ha logrado establecer un negocio innovador en la venta de cenizas de arroz como abono orgánico. Gracias a su dedicación y esfuerzo incansable, Ceballos ha demostrado que las oportunidades están al alcance de aquellos que se animan a desafiar las convenciones y exploran nuevos caminos.



Marilú Vásquez es otro ejemplo inspirador de emprendimiento. Recién nacida sufrió una parálisis cerebral que le provocó discapacidad motora, por lo que no puede caminar; habla con cierta dificultad, pero le sobra espíritu de trabajo y ánimo para avanzar.



Permanecer constantemente en silla de ruedas no le impide seguir adelante con su micronegocio de paletería y fantasía. Su historia es un testimonio vivo de que no hay límites para aquellos que se atreven a perseguir sus sueños y no permiten que las adversidades les impidan alcanzar el éxito.



Otro emprendedor ejemplar es Daniel Núñez. Con su empresa de viajes turísticos ha logrado no solo ofrecer experiencias inolvidables a sus clientes, sino también impulsar el desarrollo económico y social de su comunidad.



Todos ellos fueron reconocidos esta semana por la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), en una actividad a la que asistieron empresarios que creen en el crecimiento y en los sueños de las personas. Es bueno que haya ocurrido.



Agradecemos también el reconocimiento que la FDD nos ha hecho, por el apoyo que desde las páginas de elCaribe se brinda a todas estas historias de superación, del esfuerzo de personas con capacidad de transformar la realidad prácticamente de la nada.



elCaribe será siempre una plataforma de apoyo integral para aquellos que buscan establecerse y hacer crecer sus negocios.



Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso de permanecer como un aliado estratégico para difundir las propuestas y las historias de crecimiento de personas como ellos, porque es un aporte que para muchos de los que se atreven resulta de capital importancia.