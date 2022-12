Abinader, ¿un líder?

Con el inicio ayer por elCaribe de un ciclo de reportajes sobre los funcionarios más y menos eficaces del presente Gobierno, que empezó con Luis Abinader a la cabeza de la lista de los “más eficientes”, y porque se destaca su “liderazgo y estilo de gobernar”, nos llegan inquietudes sobre si el mandatario reúne las condiciones de un líder.



Nos aparta del tema de la serie de trabajos periodísticos, pero es oportuno precisar que Abinader es el principal líder del PRM y que el texto resalta que ha dado muestras de ser un buen gerente; que sabe sacar provecho de las capacidades de su gente y, además, que con pericia ha vadeado en forma simultánea varios contratiempos: crisis económica, la pandemia, crisis haitiana y la guerra en Ucrania.



Al traer a colación la cuestión del liderazgo, vale la pena recordar elementos y condiciones “sine qua non” que, según los textos de sociología y de las ciencias políticas, definen al verdadero líder.



No mencionaremos nombres de líderes políticos vigentes, para no herir susceptibilidades y porque comparar casi siempre resulta odioso.



En el país abundan líderes, y no solo en la política, pero parcelados, valorados solamente en el ámbito en que se desenvuelven, quizá reflejo de la división que corroe a la sociedad.



Lo primero es que a ser líder no se llega por herencia, por fortuna o por azar; ni por un golpe de suerte, sino que se precisa correr todos los riesgos y responder a los retos que plantea el progreso y el bienestar del pueblo.



También deben confluir otras cualidades, no necesariamente todas en una misma persona; ser trabajador incansable en busca de unos objetivos, grandeza personal y fuerte caparazón para contener envidias, traiciones y maledicencias.



Los más connotados tienen carisma, ese ángel que se atribuía, por ejemplo, junto con las anteriores, a José Francisco Peña Gómez. En muchos análisis históricos se ha señalado en cambio que Juan Bosch carecía de arredro personal, de vocación de poder y persistencia, lo que sí era innato en Joaquín Balaguer.



Quizá sea esta una disquisición que nos aleja de la precisión sobre que Abinader encabeza la lista de los funcionarios “más eficientes”, pero no sobra, porque podría servir al lector para dilucidar cuáles dirigentes que están ahora en “el medio” encarnan algunas de estas cualidades intrínsecas del liderazgo.