El martes, durante un panel en CDN para analizar el discurso del presidente Abinader esa noche desde Santiago, uno de los panelistas, representante de un partido de oposición, pareció tener un lapsus al decir que el mandatario no ha hecho nada concreto por esa ciudad, solo promesas.



Otros contertulios tuvieron oportunidad, de inmediato, de corregirle su extravío, porque en honor a la verdad la Ciudad Corazón, y todo el Cibao Central, pocas veces han contado con la prioridad en la agenda gubernamental como ahora.



Y no es por contradecir o confrontar el discurso político opositor, pero una simple enumeración de obras basta para comprobar que sí hay atención y la inversión estatal se corresponde mucho más con la importancia de la región.



No disponemos de cifras actualizadas ni ha sido cuantificado el monto actual de la inversión pública en el Cibao, pero rondaba entre el 2 % y el 3 % del PIB, nada proporcional a lo que aporta la zona, que se estima entre el 16 % y el 18 %.



Las necesidades presentadas al presidente Abinader por las “fuerzas vivas” para ser resueltas en Santiago totalizan 150,000 millones de pesos, y aunque una parte considerable de esa inversión no está firme todavía y otra, como critica la oposición política, queda a nivel de “promesas”, hay conformidad con lo que se ha ido concretando.



En esta visita de dos días del mandatario a Santiago, una ciudad con la que tiene un vínculo familiar y especial, ofreció soluciones viales esenciales: el teleférico para septiembre de 2023 y el 60% del monorriel para febrero de 2024.



Y mencionó en su discurso muchas otras obras claves como la licitación de la circunvalación de Navarrete y la ampliación de la carretera Santiago–Licey.



Hay que darle tiempo al tiempo porque precisamente por la envergadura de muchas de las obras en marcha, para una evaluación justa se necesitará paciencia porque son cosas que no se pueden hacer “de ahora para ahorita”, pero se nota que hay voluntad y los hechos evidencian que Santiago está en la agenda prioritaria del Gobierno.