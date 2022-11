Email it

El Banco BHD celebró la séptima edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo, una iniciativa que reconoce a mujeres que se esfuerzan por mejorar la vida y condiciones de sus comunidades, encomiable manera de destacar los aportes desinteresados de quienes no se resignan a su suerte y trabajan por los demás.



Con esta premiación el Banco BHD demuestra su nivel de compromiso con la sociedad y con los esfuerzos de las mujeres que aportan su granito de arena en una tarea casi anónima que fortalece los valores sociales y familiares y se enfoca en formar personas de bien.



El aporte de estas mujeres debe valorarse como el sacrificio de los que luchan en la primera línea, lo que además de acercarnos un hálito de esperanza nos confirma que no todo está perdido.



Cada una de las postulantes a esta premiación desarrolla una tarea específica en un ámbito particular, en condiciones desfavorables en las que la dureza de su realidad suele ser el acicate que saca a la luz toda la capacidad, toda la creatividad, hasta el heroísmo de que son capaces, en una labor desinteresada y sin resonancia.



La ganadora del primer lugar fue Seneida Vargas (La Negra), por su trabajo de promoción de acciones comunitarias y proyectos agropecuarios en Arroyo Cano, en San Juan de la Maguana, que recibió además del reconocimiento un premio de RD$1 millón.



Los segundos lugares correspondieron a Jacinta Torres, psicopedagoga y fundadora de la Escuela Rayo de Sol, y a Laura Rojas, creadora de Nature Power Foundation, junto a otras finalistas que son tan merecedoras del mayor encomio por su trabajo silencioso en apoyo de los más vulnerables en cada ámbito de labor.



“Estas dominicanas sacuden nuestras almas con su labor cotidiana y sus logros. Ellas representan los mejores valores de nuestro país”, reconoció Steven Puig, presidente ejecutivo del Banco BHD.

Vayan nuestros parabienes a las ganadoras, a cada una de las finalistas y nuestro más emocionado agradecimiento porque su trabajo desinteresado es el mejor de los ejemplos de que estamos comprometidos con la construcción de un mundo mejor.