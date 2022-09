Email it

El Día de la Virgen de las Mercedes es una buena conmemoración hoy sábado para reflexionar sobre muchos aspectos de nuestro diario vivir, en especial esta semana en que por el huracán Fiona tanta gente se ha encomendado a ella.



Es ocasión ideal para pedirle que ilumine al pueblo dominicano, que por grandes que sean sus vicisitudes, pesada la carga en sus hombros y lo desesperado del momento, mantiene la fe en que su protectora no lo desamparará.



Pero el feriado alcanza también para una disquisición sobre la creencia popular que pone a la mismísima Virgen de las Mercedes del lado de los arcabuces y cañones españoles para aniquilar a indios rebelados contra los abusos a que eran sometidos.



Aunque, leyenda aparte, es un hecho histórico documentado el que ubica a los colonizadores en el exterminio de los indígenas de América y en el despojo de sus tierras y riquezas.



Para algunos historiadores es el recuerdo ominoso de la expoliación y del trato esclavo y, en el pensamiento de José Miguel Soto Jiménez (libro Memorias de Concho Primo), fue también la violación de la patria vegetal, de la anatomía salvaje de la cordillera virgen.



La Virgen de las Mercedes lleva en sí mucho de nuestras creencias y tradiciones, de lo autóctono, parte de la idiosincrasia que se expresa en la cotidianidad del pueblo dominicano, y que no hay modernidad que pueda borrar, so pena de envilecer y renegar de su pasado.



Seguramente durante las celebraciones eucarísticas que tendrán lugar en todas las parroquias del país las homilías pondrán el acento en la necesidad de que todos y cada uno de los cristianos seamos solidarios con nuestros hermanos necesitados, porque la caridad bien entendida empieza por casa, la enorme casa de todos que es esta patria forjada en luchas y en trabajo cotidiano.



Ojalá esta celebración también sirva para que, a medida que se alejen los efectos del desastre natural, los dominicanos asumamos esta realidad con el deseo de superar las adversidades sobre la base del esfuerzo conjunto y generoso como esencial componente.