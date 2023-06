Email it

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 27 de junio como “Día de las Microempresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas” con el propósito de concienciar acerca de la enorme contribución de las Mipyme en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para el 2030.



Al cierre del año pasado la República Dominicana registraba 1.5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme), que además de aportar al mapa de la producción nacional generan puestos de trabajo para toda clase de mano de obra.



Sin embargo, aunque la cultura del emprendimiento se difunde cada vez más en nuestro país, las micro, pequeñas y medianas empresas afrontan una serie de dificultades que se profundizaron con la pandemia, al punto de que muchas de ellas no pudieron sobrevivir, y otras apenas han podido mantenerse con sacrificios y a costa de un enorme endeudamiento.



Las Mipyme necesitan un mayor acceso al crédito bancario no solamente para crecer, sino también para salir de la informalidad en que la mayoría sobrevive. Una política financiera orientada y controlada para este sector fortalecería a la larga a toda la economía nacional.



Los problemas de suministros y las crisis externas por diversos conflictos afectan sobre todo a las mipymes dirigidas por mujeres y por hombres jóvenes, por ello se hace necesario fortalecer políticas de apoyo, no solo con el crédito, sino también con mayor facilidad para trámites y permisos de todo tipo y hasta con una simplificación de los impuestos a pagar.



También necesitan una política de asesoramiento dirigida a que su producción pueda, en algunos casos, acceder al mercado exportador y un seguimiento adecuado para que con su actividad puedan garantizar los puestos de trabajo que ofrecen a un enorme sector de la población.



Justo es reconocer que nuestro país tiene un Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, que se ocupa de este sector y cuyo accionar se nota en la formulación de políticas de apoyo, como también existe un Consejo Nacional de Apoyo a las Mipyme (Promipyme) que el año pasado entregó recursos a estas empresas por más de 17,000 millones de pesos, lo que representa una inversión al futuro.



Si las Mipyme pueden transformar las economías, crear empleo y generar crecimiento, hay que instar a los hacedores de políticas a que las apoyen para que puedan funcionar como uno de los soportes de la producción nacional.