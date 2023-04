El Día del Periodista es una jornada muy especial para quienes se dedican a la tarea de informar a las personas sobre el accionar de los poderes que gobiernan la sociedad y actualizar sobre lo que acontece en el resto del mundo.



Los periodistas están al servicio de la verdad y su misión es establecer una clara diferencia entre los hechos y las interpretaciones y, además, verificar y contrastar las informaciones, criterios básicos que parecen haberse perdido.



Verificar y contrastar son las dos reglas de oro de la profesión, y mucho más para quienes estén al frente de un medio de comunicación. Se trata de enfocar los hechos al margen de humores personales y de alejarse de las pasiones que pueden contaminar la noticia o inducir a tomar partido por intereses ajenos.



Aunque existe en nuestro país un estado general de respeto a la libertad de prensa y una libertad de opinión palpable, siempre es bueno mantener el delicado equilibrio entre informar con objetividad y evitar que gane espacio la autocensura cuando se trata de temas delicados.



El buen periodista ha de interrogarse constantemente hasta dónde es importante exponer la intimidad de una persona cuando esta no tiene nada que ver con los hechos que se están investigando.



Complacer al morbo de las mayorías solamente para ganar nombradía no aporta a la credibilidad del medio, sino más bien todo lo contrario, por mucha que sea la visibilidad que alcanza la noticia puesta en red o en papel.



La libertad de prensa, que ha costado no pocas luchas a los pueblos, es un derecho que tiene que ser manejado por los periodistas con la preocupación de ser el control de los gobiernos y garantes de la democracia.



Pero no termina ahí; el periodista es también un formador de opinión, un orientador sobre las manifestaciones del arte, tendencias de la moda y voz crítica ante todo lo que pueda resultar perjudicial para las sociedades.



Vayan en este, su día, nuestras felicitaciones a los periodistas que, casi siempre desde el anonimato, ejercen su tarea con dedicación y ponen su esfuerzo cotidiano en aportar a la construcción de una sociedad más justa.