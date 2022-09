Email it

En varias provincias del Este y Nordeste se vive una situación aciaga, con muchas personas damnificadas y cuantiosos daños materiales por el embate de los vientos huracanados de Fiona y su secuela de torrenciales lluvias.



Es hora pues de apelar a la proverbial solidaridad que caracteriza al dominicano, capaz hasta de despojarse de lo suyo para dárselo al hermano que lo necesite.



Las dependencias gubernamentales, lideradas por el presidente Abinader, se han movilizado con ayudas a las zonas más afectadas, pero por la magnitud del desastre no será suficiente.



Se precisa que diga presente la parte sana de nuestra sociedad, en la que abunda el que hace el bien sin mirar a quién; el que resuelve sin pasar factura; el que apoya las causas nobles sin buscar “cámaras” ni protagonismo.



El llamado es a esas personas e instituciones que siempre han estado ahí, pero opacadas circunstancialmente por aquellos que se empeñan en hacernos creer que nada sirve y los que minimizan todo lo que implique valores positivos.



Por Fiona se ha empezado a ver esa mano generosa que nunca ha faltado, de gente que toma conciencia cuando el imperativo es la solidaridad.



En el caso nuestro y para predicar con el ejemplo, CDN canal 37 en unidad con Jompéame ha lanzado una campaña con el lema SOS SAMANÁ, con la apertura de un centro de acopio en las instalaciones de Multimedios del Caribe en la Doctor Defilló No. 4, Los Prados, con los teléfonos 809 683 8371 y 829 980 1683.



Las donaciones pueden consistir en enlatados, ropa, mosquiteros, colchonetas, jabón, papel higiénico y productos no perecederos (arroz, pasta, avena, café y otros productos).



Con la consigna de Gente buena por una buena causa, llamamos a que se potencie la generosidad para socorrer a personas que necesitan ayuda.



Es casi un deber de todos que cualquier desastre natural, que afecta más a los pobres y a los necesitados, se encuentre de frente con la mano solidaria de todos los dominicanos de buena voluntad, para revertir sus consecuencias y aportar a la creación de un país mejor.