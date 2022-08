La rapidez es un signo de los nuevos tiempos del mundo y en consonancia con ese ritmo hay gente que va rápido por la vida, lo que no le permite detenerse un instante a observar las cosas bellas a su alrededor.



Sentenciaba Sócrates algo que cae como anillo al dedo a los codiciosos que andan desesperados: “Hay algunos que por una fruta temprana dan cuanto les demandan”.



Decía esto el insigne filósofo para reprender a los que nunca piensan que podría llegar el tiempo en que la fruta haya madurado y cuando con menos dinero se puede comprar más y de mejor calidad.



Contribuye a ese aceleramiento y a la agitación la era en que nos desenvolvemos, la de las redes sociales, las que con su inmediatez y casi omnipresencia no dan chance siquiera al que mete la pata de quedar bien, aunque la saque pronto, porque en un santiamén el embarre puede ser total… y viral.



Esa velocidad con la que se informa, se difunde la noticia y se emiten juicios lapidarios es también un ejemplo de la superficialidad con la que las multitudes transitan por la vida.



Quizá no sea mucho pedir en esta jornada sabatina, principalmente a las personas que se encuentran en posiciones de ejercer influencia, que reivindiquemos, para contrarrestar la velocidad y el afán de vida, aquellos versos de León Felipe para tensar las riendas y refrenar el vuelo.



Que ayuden, dentro de sus posibilidades, a destacar lo positivo y a quitar visibilidad a cuestiones que en nada contribuyen a fortalecer los valores sociales y familiares.



Sería sano, y provechoso, que se fortalezca el sacrificio invaluable de muchas instituciones y personas solidarias del país que siempre han hecho el bien sin mirar a quién, que no pasan facturas por sus servicios ni aspiran a recompensa alguna.



Una recomendación al final: Seamos más pacientes y evitemos temas controversiales. Promovamos el amor y la alegría con una sonrisa en el rostro y en el alma y ni de soslayo miremos, o mejor simplemente ignoremos, a los que fomentan el pesimismo y las rebatiñas.