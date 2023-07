Email it

Mientras el Gobierno dominicano, en la voz del presidente Abinader y del servicio exterior liderado por el canciller Roberto Álvarez, alza su voz en todos los foros para exigir que la comunidad internacional se involucre en la tremenda crisis que vive Haití, la respuesta continúa siendo la indiferencia.



El más reciente ejemplo fue el jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia y China mostraron escepticismo sobre la necesidad de enviar una fuerza multinacional que ayude a imponer el orden en la vecina nación, lo que equivale a dejar todo como está.



La realidad es que a medida que Haití se desangra en medio de un caos generalizado que empeora cada día, República Dominicana es la destinataria directa de esa crisis, con oleadas de migrantes ilegales que huyen del desastre y destinando una buena tajada de su presupuesto nacional a solventar las necesidades básicas de los haitianos, además de movilizar cada vez más fuerzas militares y recursos para asegurar su frontera.



Mientras tanto, y aunque desde el Caribe se ha alzado la voz de casi todos los organismos regionales para solicitar ayuda internacional, esa presión no alcanza, y además porque la OEA, un organismo que solo sirve para lucirse con discursos altisonantes, resulta cada vez más inoperante a la hora de aportar soluciones.



En la mencionada reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el canciller dominicano hizo una exigencia inédita: que las élites haitianas den la cara y que se coloquen a la altura de la situación. “Es esencial que aprovechen el momento histórico y actúen en función del interés nacional haitiano y el bien común de toda su nación”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez.



No es especulación que una gran parte de esa élite, a la que esta situación de inseguridad y de violencia ni siquiera le afecta, se lucra también de este estado de cosas, porque con el caos disminuyen los controles en todos los órdenes.



Mientras tanto, ante la brutal indiferencia de la comunidad internacional, el Gobierno dominicano debe mantenerse incólume en su postura de que no habrá una salida dominicana para la crisis de Haití.