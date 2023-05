Email it

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), que en su fructífera y dilatada existencia de 60 años se ha constituido en referente y faro de luz en la sociedad dominicana, con el aporte a su desarrollo y bienestar de más de 95,800 profesionales, celebró el pasado sábado la graduación número 74, que sirvió para recordar por qué la estiman como paradigma de la excelencia académica.



Del discurso del rector Secilio Espinal en la graduación, en la que fueron investidos 469 nuevos profesionales, el 61.8% mujeres, hay dos aspectos que consideramos relevantes porque dan una idea del peso y buen nombre de la PUCMM y de cómo siempre anda un paso delante de las exigencias del complejo y problemático mundo actual.



Refiere el rector que un estudio reciente (2020-2022) sobre empleabilidad general para los egresados en ese lapso, arrojó que técnicamente 9 de cada 10 egresados (88%) tienen un empleo estable, y que uno de cada dos de ellos (50%) formalizó su vida laboral antes de graduarse, un indicativo del prestigio acumulado por la institución.



El otro aspecto resaltante, porque da una idea de visión de futuro y de que no se deja espacio a la improvisación, ha sido la revelación de que esa universidad lanzó recientemente su Plan Estratégico 2023-2028, que tiene en su centro y como motor impulsor a la persona humana y su bienestar, la promoción de la investigación e innovación, la vinculación del país con la región y la internacionalización de la universidad, que no es otra cosa que formar profesionales con capacidad de interactuar en un mundo interconectado y multicultural.



En su corta existencia, si la comparamos con otras academias seculares, la PUCMM ha albergado en sus aulas a personas que supieron responder a los desafíos de su tiempo.



No podemos más que alabar el empeño y laboriosidad de esta casa de altos estudios, y exhortar a los hombres y mujeres que se gradúan en sus aulas a sembrar lo mejor de sí en la búsqueda de un futuro de bienestar y bonanza para todos los dominicanos.