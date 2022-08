Quizá no sea un gran acontecimiento ni tan histórico como para traerlo a colación hoy 16 de agosto, cuando se cumple el 159 aniversario de la Restauración, una guerra social y de liberación nacional de la que emergió un pueblo con inmensa fe en el porvenir, como escribió el historiador Juan Daniel Balcácer, pero no pasamos por alto que la fecha coincide con el segundo año de un nuevo gobierno elegido libérrimamente en las urnas por el pueblo.



Significativo es este hecho cuando se resalta una epopeya que Eugenio María de Hostos calificó de página de trascendencia continental, porque es expresión de que vivimos en democracia, aunque talvez no con la plenitud a que aspiramos, lo que es una buena de manera de rendir tributo y venerar a los que protagonizaron una gesta que debe mantenerse viva en nuestra memoria histórica.



Con la Guerra Restauradora contra el dominio de España, el pueblo dominicano demostró que es capaz de enfrentar a cualquier poder de la tierra para defender su autonomía.



Hoy la obligacion de todo buen dominicano, el que ama de corazón a su Patria, es el de mantener el compromiso de educar a las nuevas generaciones sobre un conflicto social catalogado como el de mayor significación en la historia de nuestro país.



La nación dominicana tiene una historia rica en acontecimientos que han jalonado un pasado glorioso, con próceres ejemplares en su entrega a la forja de un futuro de paz y de grandeza para su patria.

De ahí la necesidad de mantener viva la memoria de la Restauración para que el pueblo mantenga el vínculo con sus raíces, con su cultura y su sistema de creencias, con su idiosincrasia, la que no hay modernidad que pueda borrar.



Se dice que los pueblos que olvidan su pasado están condenados de antemano a cometer los mismos errores y a perder su identidad y su independencia, y es precisamente el rescate de esa historia ilustre una de las garantías de que esta tierra jamás pueda ser sojuzgada ni convertida en colonia de nadie.