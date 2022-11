Email it

Ha dejado una estela de ruidos la visita de la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos, Uzra Zeya.



La mayoría de los temas de su agenda, transparencia, fortalecimiento de la democracia y corrupción, apenas fueron resaltados, pero no el haitiano, para el que le faltó tacto o no se desenvolvió en el ámbito de lo estrictamente diplomático.



Quizá por eso sonó de mal gusto su llamado, en pleno Palacio Nacional y ante Abinader, a que el Gobierno “preste servicios a todas las personas vulnerables, incluidos los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana”.



Entre partidos de oposición, miembros la sociedad civil y en medios de comunicación se le tilda de injerencista, de intromisión en asuntos internos dominicanos y se invoca defensa de la soberanía nacional en lo referente a Haití; hasta se dice que vino a dar órdenes.



Lo cierto es que fue engorrosa su solicitud de servicios a los haitianos vulnerables, en especial la de los “dominicanos de ascendencia haitiana”, al mostrar ignorancia de lo mucho que se hace desde nuestro territorio a favor de los haitianos que viven aquí y de los que vienen de allá.



Esa preocupación refleja, además, una enorme hipocresía, porque si de falta de compasión con los haitianos hablamos, ahí está el informe de Amnistía Internacional con más de 20 testimonios que involucran a Estados Unidos en “tortura basada en la raza” y violación al derecho internacional. También que desde septiembre de 2021 y mayo de este año, EE.UU. deportó más de 25.000 haitianos.



La señora Zeya nos pide más servicios a haitianos vulnerables, mientras en su primer año y medio de gestión Biden deportó 26,000 inmigrantes haitianos, más que el total de los períodos completos de Bush, Obama y Trump.



Ningún país tiene calidad moral para criticar los esfuerzos dominicanos por controlar un posible desborde de la inmigración haitiana, por lo que satisfacen dos respuestas indirectas del Gobierno a la enviada estadounidense: la del director de Migración, de que las deportaciones continuarán, y la del canciller, de que aquí no habrá campos de refugiados, que Estados Unidos ya nos había demandado en la cumbre de Los Ángeles.