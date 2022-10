“Hay pleitos que no se echan y situaciones que se evitan”. No es una cita científica o filosófica, sino enseñanza del diario vivir y a propósito del accidente de tránsito en Bávaro con el saldo fatal de cinco turistas fallecidos y decenas de lesionados.



Viene a cuento por el derrotero que ha tomado este hecho ocurrido hace dos semanas y que por imprevisiones e impericias es todavía tema debate y, para peor, con ribetes conflictivos.



Precisamente por lo que significa el turismo para el país, elCaribe, casi instintivamente y a los pocos días, sugirió que no quedaran cabos sueltos y que se cubrieran todos los flancos para sacar el tema de agenda.



El ministro de Turismo ha dicho, quizá más tarde de lo aconsejable porque ya accidentados habían implorado por ayuda públicamente, que las facturas de los centros médicos las va a cubrir el Estado dominicano y que se han dispuesto aviones ambulancia para los que haya que trasladar a sus países.



Ese plausible apoyo deja un mal sabor porque denota que no todos en el sector exhiben el mismo compromiso. David Collado, sin que nadie se lo pidiese pero con la “sana” intención de que trascendiera, precisó que el Estado dominicano ha asumido responsabilidades que deberían, “quizás, haber asumido el Clúster Turístico y el turoperador que organizó el viaje”.



El otro flanco es el de los gremios de transportistas de la zona. Aunque tengan razón las autoridades, no es conveniente una confrontación abierta. Que se avance en la recertificación de todas las empresas y se garantice que ofrecen un servicio de calidad para el que, se supone, fueron contratadas; pero lo otro sería un pleito mal casado por inoportuno.



Por último, una variable más compleja, la de los tribunales. El Ministerio Público está haciendo su parte, pero en un terreno tan movedizo como la Justicia, no hay certeza de que habrá consecuencias porque las presiones se han empezado a sentir, y ojalá ante un hecho tan doloroso, que involucra a extranjeros que llegaron por nuestra hospitalidad y atractivos, no le digamos al mundo que la Justicia aquí se imparte “asigún”.