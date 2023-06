Cuando todavía era primavera, para muchos la estación más agradable porque la vinculan al vigor y a la hermosura, en un día y en un año señeros, el 14 de junio de 1959, un puñado de valientes llegó al país en una aeronave por Constanza para sembrar la semilla que condujo a la decapitación de la tiranía trujillista.



No es un día cualquiera en el calendario para los amantes de la libertad y de la democracia, igual que una semana después del mismo mes y año por la expedición armada que desembarcó en Maimón y Estero Hondo, todos luchadores empapados de patriotismo y decididos a enfrentarse a las hordas del tirano Trujillo.



Y aunque aquel movimiento fue un fracaso en el plano militar y casi todos los expedicionarios fueron masacrados, el ejemplo de entrega y el ideal de ofrendar sus vidas para terminar con la tiranía del sátrapa, continúan vigentes y constituyen un modelo de sacrificio y amor a la patria para las generaciones venideras.



Aquella Raza Inmortal –con mayúsculas- estaba integrada por hombres que “Llegaron llenos de patriotismo,/ enamorados de un puro ideal/ y con su sangre noble encendieron/ la llama augusta de la libertad”, dice la primera estrofa del himno compuesto en su memoria por Ángel Concepción, Leandro Guzmán y Vinicio Echavarría, con música del maestro Héctor Jiménez.



La vida del pueblo dominicano transcurre en esta etapa de su desarrollo en el marco general de un estado de derecho, aunque todavía no se alcanza la plenitud de la democracia que toda nación anhela y por la que los de junio de 1959 prácticamente se inmolaron.



Inclusive, perviven aún y tienen vigencia rémoras de aquel pasado que reivindican esa época nefasta como si hubiera sido un tiempo dorado, por lo que es reconfortante recordar que gracias al ejemplo de gente como los combatientes del 14 de junio hemos aprendido a decir que no a cualquier tipo de opresión e intentos por conculcar la libertad y la justicia social.



El anhelo es que esta gesta histórica mantenga vigencia para que nuestro pueblo no pierda su memoria histórica, para que no se quede sin héroes ni mártires que venerar.



Gloria eterna a Enrique Jiménez Moya y al resto de los expedicionarios del 14 de junio, raza inmortal de una epopeya que tiene un sitial de honor en la historia de la patria.