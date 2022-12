Mejor ambiente para orden 33-19

Si no hubiera sido porque la suspensión se incluyó casi como una coletilla en el resumen de una reunión del Consejo Nacional de Educación, pocos hubieran recordado la orden departamental 33-2019 del Ministerio de Educación sobre equidad de género en las escuelas.



Por eso sorprende que se pretenda instalar un debate con el rechazo a una disposición que nunca se aplicó y, pese a su supuesta vigencia, ni siquiera cumplió su objetivo.



Por eso tampoco tendría utilidad retomar hoy en forma unilateral un tema que es de interés general y de profundas implicaciones socioculturales, pero del que históricamente algunos sectores se han apropiado.



Incluso, tan inoportuno como resultó en mayo de 2019 cuando se conoció sería ahora, porque aparentaría ser traído por los moños.



No es que haya oposición “per se” al diseño y la implementación de la política de género en la escuela, porque difícilmente alguien rechazaría erradicar cualquier tipo de segregación estudiantil basada en ello.





Pero por falta de explicación, por ausencia de un proyecto explícito para crear conciencia, con esa orden ganó cuerpo la idea de que la intención era adoctrinar a los estudiantes para que asumieran como propio cualquier esquema de pensamiento relacionado con el género.



Sin conocer todavía lo que motivó su suspensión, sería de provecho dejar sentado que aunque pocos podrían oponerse al “derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer ante la ley”, le haría más bien a ese postulado si se le quitara todo viso de imposición.



Un dato que circuló cuando fue publicada, que no hablaba bien de la igualdad proclamada, fue que el 75% de los docentes es del sexo femenino. También se objetó que se reivindicara para la escuela el lenguaje inclusivo, porque según la Academia de la Lengua traería un desbarajuste gramatical en el currículo. Es un punto que hasta el constituyente le dio de soslayo (ver artículo 273, sobre géneros gramaticales).



Además de que la educación en valores no es exclusiva de la escuela.



En todo caso, resultaría más útil que se abordara un tema tan complejo desde puntos de vista diferentes a como se hizo en 2019 y que no se parta únicamente de ideologías definidas.