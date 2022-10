Email it

Lo denominan como un enemigo silencioso que resulta mortal para millones de mujeres en todo el mundo. Las cifras mundiales indican que una de cada doce mujeres contrae esta enfermedad a lo largo de su vida.



Hablamos del cáncer de mama, un padecimiento doloroso y prolongado que puede ser mortal cuando no es detectado a tiempo y por eso la importancia de la prevención.



Octubre es el Mes de la Sensibilización del Cáncer de Mama, por lo que sumamos nuestra voz a la campaña que se desarrolla en el país y a nivel internacional, encaminada a reducir el número de muertes por esta causa, aunque como toda enfermedad presenta enormes disparidades entre los países desarrollados y los que no lo son.



En las naciones con ingresos más elevados, con mejores sistemas de salud y mayor cultura sanitaria, la detección temprana es una prioridad asumida por la mayoría de las mujeres, por lo que el tratamiento a tiempo garantiza una supervivencia que supera el 90 %, mientras que en las naciones más empobrecidas como la India y Sudáfrica, apenas alcanzan más de 60 % y 40 %, respectivamente.



En las Américas se calcula que aproximadamente 491,000 mujeres son diagnosticadas y 106,391 mueren por cáncer de mama cada año.



Las perspectivas son alarmantes, porque si se mantienen las tendencias actuales, para 2030 el número de

casos aumentará en un 34%.



En República Dominicana el gran desafío es precisamente crear conciencia en la mayoría de las mujeres acerca del peligro que representa esta patología, de manera que se sometan a una revisión periódica, pero también se necesita que los organismos de salud garanticen el acceso a los exámenes para que la detección temprana sea una de las mejores armas para combatirla.



Detectarlo a tiempo puede evitar los costosos y dolorosos tratamientos con quimioterapia, la lacerante radioterapia y otros riesgos accesorios para las mujeres, como la pérdida de cabello o la mastectomía, una mutilación difícil de sobrellevar.



No debiera ser solo el mes de octubre, sino todo el año, para crear conciencia y poner el acento en la prevención.