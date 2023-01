Habrá quien empiece a hacer cálculos y a decir que no todos califican como turistas y que no se establecen diferencias con extranjeros no residentes, para restar así méritos al anuncio de que República Dominicana alcanzó en 2022 una cifra récord con el arribo al país de 7.1 millones de turistas.



Inclusive, para seguir en la tónica de las marcas, se situó el pasado diciembre como el mejor mes de la historia del turismo dominicano, al superar los tres cuartos de millón de visitantes (765,910).



Otra presea del año pasado la aporta un tipo de turismo que navega en el país viento en popa, el de cruceros, con 1.3 millones, equivalente a un 20% más de visitantes por esta vía respecto a 2019.



En ministro David Collado, al ponderar el buen desempeño del sector en 2022, resaltó que por primera vez, según los datos preliminares del Banco Central, se generaron más de 8 mil millones de dólares en divisas.



El presidente Luis Abinader no pasa por alto, en este escenario cargado de optimismo, a un sector privado del que destaca su decisión de trabajar junto al Gobierno.



Si bien abundan las cifras al abordar los hitos y el desempeño sin parangón del sector turístico, vale precisar que los números llegan como parte de un proceso complejo para captar al visitante que atraviesa por la gestión de los viajes, campañas adecuadas para promover los atractivos del país, servicios premium y hospitalidad que haga sentir al que llega que ha arribado a un lugar amigable.



Que el visitante se sienta bien significa que esparcirá por el mundo una imagen positiva de nuestro país, de nuestra gente y de nuestra cultura.



Vayan nuestros parabienes, en la persona del ministro del sector, a todos los que han hecho posible que la industria sin chimeneas nos haya colocado en sitiales sin parangón, a la vez que exhortamos a todos los dominicanos a que cuiden al turista como el principal activo de esta cadena de valor fundamental para el desarrollo del país y para la estabilidad económica.