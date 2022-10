Pudo ser pura coincidencia, porque son informes frecuentes al inicio de cada mes, pero el martes se conjugaron tres noticias positivas que envían la señal de que la economía marcha bien.



El Indicador Mensual de la Actividad Económica de agosto registra un crecimiento de 5.4 % y, mejor aun, el promedio enero-agosto es de 5.5 % con la alentadora proyección de que el 2022 podría cerrar con un porcentaje similar.



Potencia ese pronóstico que organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y la CEPAL mantienen una perspectiva favorable para la economía dominicana.



La otra positiva de anteayer la dio el ministro de Turismo: cifra récord en septiembre con el arribo de 430,129 turistas, lo que supera en más de 106 mil a septiembre 2021, con un aporte a la fecha de US$6 mil millones de dólares y la proyección de US$8,400 millones al finalizar este año.



Y la Dirección de Aduanas cerró septiembre con broche de oro al anunciar una recaudación récord de US$393.87 millones, equivalente a US$108.29 millones más de lo previsto.



No se puede dejar de mencionar que los logros en particular de Turismo y Aduanas se obtuvieron pese a que el territorio dominicano fue embestido por los vientos de Fiona.



Quizá no sea momento para vanagloriarse porque el descalabro y la incertidumbre signan a la economía mundial, lo que es tierra fértil para imponderables y, además, hay variables en juego que no se controlan desde aquí.



Pero sería injusto no reconocerlo, y fue la razón por la que el pasado sábado elCaribe distinguía al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, porque mientras la prensa internacional informaba que la libra esterlina se desplomaba a mínimos históricos frente al dólar, que el yen cayó a su nivel más bajo en 24 años y el euro sigue bajando, el peso dominicano, que comenzó en enero a 57.52 por dólar, se aprecia.



No podemos dejar de decir, aunque no aspiramos a que “todo el mundo” piense igual, que República Dominicana está mejor preparada que muchas otras naciones para sortear las dificultades e imprevistos que puedan llegar.