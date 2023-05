Desde el pasado lunes 15 de este mes, la Corporación Minera Dominicana (Cormidom) suspendió las operaciones de producción de su mina Cerro de Maimón, debido a desacuerdos con el sindicato de trabajadores.



Las gestiones de mediación y diálogo de terceros, y las negociaciones arbitradas por el Ministerio de Trabajo, no han dado todavía ningún fruto, por lo que se empieza a temer que la suspensión de operaciones se encamine a un cierre definitivo.



Si ocurriese tal cosa, sería la peor de las soluciones porque perderían todas las partes, especialmente y de manera directa los más de 700 trabajadores y sus familiares, más toda la comunidad de Maimón, provincia Monseñor Nouel, donde la empresa minera es pieza angular de su desarrollo.



Es un factor que la dirección sindical debe sopesar, porque aunque se considere axiomático que si no hay empresa tampoco sindicato, su intransigencia en un solo punto, el del monto de la bonificación, que parece ser la causa del tranque, no es motivo para jugarse la última carta de la partida.



La empresa alega que ha cumplido lo pactado en el Convenio Colectivo vigente, y entregado una bonificación equivalente a RD$18,245,214, pese a que la mina ha permanecido cerrada el año pasado durante cinco meses por un accidente laboral.



Lo entregado por concepto de bonificación el sindicato lo considera incompleto, pero quizá amerite de su parte un poco de comedimiento y raciocinio, porque Cormidom también le recuerda que mantuvo todas las reivindicaciones durante la pandemia que cubrió, prácticamente sin realizar operaciones, un largo tramo de aproximadamente ocho meses.



Si se prolongase este conflicto, sería también un mal mensaje para el inversionista extranjero.



Aunque no compartamos las opiniones externadas por la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (Asiex), la Mesa de la Mancomunidad y la propia empresa Cormidom de que estaría en riesgo la estabilidad y la seguridad jurídica, sí creemos que lo de Maimón enturbiaría, de cara al futuro, el excelente clima y el atractivo de República Dominicana para el inversionista.



El ministerio de Trabajo, al margen de los procesos legales incoados por la empresa en los tribunales y de la cerrazón de la dirección sindical, debe redoblar sus esfuerzos de conciliación, equidistante siempre de los intereses en juego y en cumplimiento y garantía del Código Laboral y de los convenios internacionales sobre libertad sindical de los que el país es signatario.