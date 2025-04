La triste noticia del fallecimiento del papa Francisco sorprendió al mundo justo después del Domingo de Pascua, una celebración que tiene un importante significado para el cristianismo, porque honra la muerte y resurrección de Jesús. El hecho de que el sumo pontífice no participara en las actividades previas a este día, como el tradicional viacrucis que se realiza en el Coliseo de Roma, había reanudado inquietudes sobre su situación de salud.



El legado del papa Francisco marca un antes y un después en la Iglesia católica, porque le tocó asumir las riendas de tan importante institución tras los problemas reputacionales que enfrentó en la primera década de este siglo, logrando mejorar la imagen, la renovación de la confianza y el entusiasmo en la feligresía que nos podría remontar a los tiempos del muy recordado y querido Juan Pablo II.



Pero también Jorge Mario Bergoglio fue pionero en muchos aspectos: el primer papa jesuita, latinoamericano y que decidió ser conocido globalmente como Francisco en honor a San Francisco de Asís, también conocido como el santo de los pobres, cuya historia es un referente de humildad, entrega, desprendimiento y compasión hacia los más necesitados y desprotegidos.



El papa Francisco fue un líder religioso que dio muestras de sensibilidad social y pragmatismo, planteando una visión moderna y respetuosa de la Iglesia sobre temas controversiales, como las preferencias entre personas del mismo sexo, los controles de natalidad basados en la planificación familiar, el uso mesurado de la tecnología y la motivación a los jóvenes para que se movilicen en procura de sus intereses personales y colectivos.



De igual manera, no disimuló posturas, enalteció la capacidad de la mujer para dirigir y reconoció que se consideraba político, por sus opiniones sobre los conflictos entre naciones. También pidió perdón por los crímenes perpetrados por los colonizadores de América contra los pueblos originarios, muchos de los cuales viven en la marginalidad provocada por la exclusión cuyos orígenes se remonta a esa época.



Con la desaparición física del papa Francisco la Iglesia entra en una etapa crucial, que no se limita al escrutinio para escoger al sucesor, sino que el perfil de este enviaría el mensaje de la línea a seguir de la Iglesia católica en tiempos modernos, donde han adquirido un gran valor la comunicación, la sencillez, la sensibilidad social y la cercanía con la feligresía, aunque siempre respetando el hermetismo y el orden jerárquico tan característicos de esa institución.



Las especulaciones tan comunes en estos casos empiezan a correr sobre los candidatos más potables, en función de la región del mundo y la etnia a la que pertenecen. La incertidumbre se cierne sobre la posibilidad de que la Iglesia retorne a la tradición de privilegiar a un clérigo de origen europeo o si por el contrario decide continuar el camino iniciado con la selección de Francisco, de darle oportunidad a uno de sus miembros que proceda de otro continente, donde por el igual el catolicismo está muy afianzado.



En lo personal, atesoro los gestos que el papá Francisco tuvo con el pueblo dominicano, mostrando preocupación por la carga que representa la problemática haitiana, y recientemente, su tristeza y conmoción por la tragedia que tantas vidas cobró, que como país hemos enfrentado guiados por nuestra fe en Dios, capacidad de resiliencia y solidaridad.



No es para menos, pues las estadísticas han establecido que los dominicanos se consideran en su gran mayoría católicos y que la Iglesia es una de las instituciones mejor valoradas.



Concluyo esta entrega citando a Jeremías 29:11: “Porque yo sé los planes que tengo para ustedes -declara el Señor-, planes de prosperidad y no de mal, planes de esperanza y de futuro”. La confianza que depositemos en nuestro Dios sirve para alimentar la esperanza hacia un futuro bendecido y con propósito.