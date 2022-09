Email it

El sector privado puede contribuir de diferentes formas a mejorar la educación, y lo esta haciendo cada vez con más intensidad en América Latina. Es por ejemplo el caso de la Fundación Terra, originalmente de Honduras, pero con fuerte presencia en todo Centro América, con programas que van desde contenidos hasta la incorporación de tecnologías.

En este caso, la contribución fue a la generación del debate de ideas, en un evento que organizó hace unos días, en el cual tuve la oportunidad de participar, con panelistas de la sociedad civil, empresas privadas, emprendedores y funcionarios del gobierno. Una muy buena combinación de actores, pero tal vez lo más destacado fue el enfoque del debate, centrado en propuestas, en prácticas con impacto, en debatir acciones y futuro, y no una vez mas diagnósticos. La crisis educativa en América Latina esta sobre-diagnosticada, mas bien tenemos que enfocarnos en actuar, con audacia y sentido de urgencia, como lo comentó María del Carmen Nasser, la directora de la Fundación Terra, al inicio de la conferencia.

La generación de debates, presentación de propuestas, el animarse a ser políticamente incorrecto y hablar de las reformas necesarias, como las de la carrera de los maestros, la evaluación y medición de escuelas o universidades, o la necesidad de ser transparentes con el gasto educativo, es una contribución enorme que puede hacer el sector privado a la educación.

Pero también puede agregar desde otros muchos aspectos. El primero ya viene pasando hace décadas, aunque los críticos de lo privado en la educación nunca lo mencionan, que es el proveer productos y servicios. Como sucede desde siempre: bancos, sillas, libros, construcción de escuelas, o computadoras y conectividad a internet son masivamente ofrecidas por la empresa privada a los sistemas educativos. Hay que fomentar mas asociaciones público-privadas que facilitan muchos de los materiales que están alrededor de la enseñanza y el aprendizaje, muy necesarios para que eso suceda.

Otro de los puntos es su continuo aporte a la innovación; a acercar nuevas tecnologías, procesos de enseñanzas, contenidos. Esta innovación es muchas veces difícil de generar desde el estado, que suele ser mas lento, con menor propensión al cambio y mayor aversión al riesgo. Como lo demostraba Alejandra Soleno, Coordinadora Regional de Centroamérica en Teach a Man to Fish www.teachamantofish.org.uk , que ha impactado en la alfabetización de miles de alumnos a través de la promoción de la cultura del emprendimiento en escuelas, donde maestros y alumnos trabajan mejor. Pero que para expandirse y escalar buscó las asociaciones con el estado, para llegar a mas estudiantes.

Otras experiencias de innovación que se mencionaron en la conferencia fueron la iniciativa de upskilling de la empresa Aleph www.digitaladexpert.com enfocada en proveer capacidades a jóvenes adultos de todo el mundo, en la publicidad y comunicación en la economía digital. O Creando mi Futuro Aquí, liderando por David Medina, y financiado por USAID que planea llegar a mas de 500,000 adultos en Honduras en los próximos años, conectándolos con el mundo del trabajo.

David explico con mucha claridad como todas estas innovaciones de upskilling estan buscando aportar: “cuando preguntamos a las empresas qué habilidades buscaban, muchos dijeron que no estaban enfocados en habilidades técnicas, sino que les importaba las habilidades blandas, humanas para la vida, porque las habilidades técnicas las adquieren dentro de las empresas, en un proceso de inducción de 3/6 semanas. Sin embargo, cuando fuimos a buscar a jóvenes que compaginen con este perfil, encontramos una gran necesidad en fortalecer estas habilidades blandas no sólo en el sistema educativo sino también en la educación no formal”

El otro gran aporte que esta haciendo el sector privado, con tantas nuevas iniciativas, sociales, startups con fines de lucro y de impacto, es atraer y formar personas que se suman a trabajar en educación, que adquieren experiencias, y que además de usarlas para tener impacto en lo privado, pueden sumarse también a trabajar en el estado. Los Ministerios de educación suelen formar equipos totalmente homogéneos, donde todos provienen del trabajo en escuelas, con muy poca experiencia de gestión y administración, o en otros sectores de la economía. Creo que la combinación de personas que tengan experiencia en lo privado puede ser de mucha ayuda para promover disrupciones y reformas de mayor impacto en el sistema.

Sin lugar a dudas, como se comentó en las conclusiones de la Fundación Terra, el cambio es con la participación de todos, porque es allí, en el encuentro de miradas distintas, con escucha activa y con el único fin de mejorar, es donde comenzarán a emerger las nuevas oportunidades.