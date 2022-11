¿Cómo terminará la contienda electoral de República Dominicana que será montada en mayo del 2024?

Pero, además, ¿cuáles partidos tienen -sin aspavientos proselitistas y proclamas mentirosas de algunos dirigentes- posibilidades reales de salir airosos?



Pese a todas las alharacas hechas por líderes de las principales organizaciones (y hasta de dirigentes agrupados en partidos minoritarios) respecto a las esperadas elecciones presidenciales, lo claro es que todavía es extemporáneo hacer vaticinios o pronósticos.



La población votante no debe hacerles caso, asimismo, a pronósticos que publican politólogos y reconocidos doctos de la política vernácula… ¡Todavía no hay nada para nadie!



Y mucho menos darles credibilidad a falsas encuestas que dan a conocer personeros del “mercadeo pagado”. Porque esas encuestas (¿?) no están certificadas científicamente y por consiguiente no tienen credibilidad.



Las verdaderas encuestas, y no hay que ser un dotado de conciencia creíble para darles crédito a quienes realizan esos sondeos, son las que tienen fundamento profesional, científico y marcado por una independencia plena.



Hay que tener bien claro, sin embargo, que las cúpulas de los tres principales partidos políticos del país (Partido Revolucionario Moderno; Fuerza del Pueblo y Partido de la Liberación Dominicana) “manejan” encuestas serias, hechas por empresas que, obviamente, las realizan a cambio de buena paga. Es normal.



Son encuestas privadas, que solo conocen los mismos dirigentes políticos de las citadas organizaciones que les permiten revisar y fortalecer sus plataformas.



Anotación importante: desde hace más de un año, y quizás más, la Fuerza del Pueblo -bajo la égida de su principal órgano de dirección política- se ha trazado la meta, y pienso que la está logrando, de consolidar su membresía.



Es innegable que la organización que lidera el expresidente Leonel Fernández se ha convertido en la vanguardia política en lo que concierne a juramentar miles de personas.



Es un esfuerzo tan “especial” que el nuevo partido -desprendimiento del PLD- nacido en octubre del 2019, aspira a llegar, en julio del próximo año, a dos millones de miembros.



Pero hay que reconocer que el PRM, partido en el gobierno que busca que su líder Luis Abinader concrete su aspiración reeleccionista, no se ha quedado atrás. También aplica la política de juramentar a nuevos miembros.



Mientras que el PLD, para no quedarse rezagado, ha hecho lo propio: juramentar a nuevos militantes con miras a llegar al 24 con mucha gente y estar en las elecciones con aires triunfalistas

Sigamos observando el complejo panorama electoral, pero conscientes de que no es el momento de creer en encuestas ni en pronósticos.