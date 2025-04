Enriquillo no es solo una figura histórica: es un emblema vivo de resistencia, dignidad y soberanía para el pueblo dominicano. En estos momentos en que la República Dominicana enfrenta una de las crisis migratorias más intensas de su historia reciente, impulsada por el colapso institucional de Haití, la figura de Enriquillo cobra una relevancia aún mayor. Sin embargo, esa relevancia está siendo ignorada, desatendida y hasta pisoteada.



A pesar de contar con respaldo político y recursos desde la Presidencia de la República, instituciones oficiales, han fallado en proteger y proyectar la figura de Enriquillo como símbolo de soberanía y resistencia. En lugar de asumir este reto con la seriedad que exige el momento, han convertido la memoria de Enriquillo en un archivo más, olvidado entre la burocracia y la desidia.



Enriquillo representa al primer gran líder anticolonial del continente. Su rebelión no fue solo un acto de valentía indígena; fue una defensa temprana del derecho a la tierra, a la identidad, a la autodeterminación. Hoy, frente a una realidad en la que muchos dominicanos sienten que su territorio, su seguridad y su cultura están bajo presión, Enriquillo debería estar al frente del discurso nacional, como símbolo que une pasado y presente en una misma lucha por dignidad.



Pero hay un aspecto aún más profundo: Enriquillo, junto con los primeros españoles que llegaron a la isla, encarna la raíz mestiza del pueblo dominicano. Esa fusión temprana entre taínos y europeos dio origen a una identidad criolla única, que se consolidó en La Española desde los primeros años de la colonia. En esa etapa fundacional no había presencia africana significativa; los protagonistas eran los indígenas y los colonos españoles, y de esa unión nace el primer mestizaje del continente. Esa es la base histórica, cultural y biológica del pueblo dominicano: los verdaderos herederos de esta tierra.



Este hecho no busca borrar ninguna contribución posterior, pero sí poner las cosas en su lugar. Reivindicar a Enriquillo es también reivindicar ese origen criollo, esa raíz profunda que nos distingue, en momentos donde la presión migratoria y el discurso nacional parecen diluir nuestra identidad en un relativismo sin brújula.



Además, Enriquillo nos muestra el camino de la lucha. Fue un humilde guerrillero en una isla recóndita, alzado por dignidad y justicia, que logró lo impensable: doblegar con su resistencia al hombre más poderoso del mundo en su tiempo, el emperador Carlos V. Ese solo hecho debería bastar para que su figura ocupe el mismo pedestal simbólico que sus herederos, Duarte, Sánchez y Mella. Enriquillo no solo representa el origen, sino también la capacidad de un pueblo pequeño de plantarse frente al poder más grande y hacerlo retroceder.



La falta de acción no es solo un olvido: es una irresponsabilidad. Monumentos descuidados, rutas históricas abandonadas, discursos vacíos, y una educación que no logra conectar a las nuevas generaciones con este ícono nacional. Y todo esto ocurre mientras se busca imponer una narrativa desarraigada, ajena a nuestra historia.



La crisis migratoria que vivimos requiere respuestas multilaterales, sí, pero también exige fortalecer nuestra identidad, nuestra memoria histórica y nuestros símbolos. Enriquillo debería estar presente en cada escuela, en cada plaza, en cada discurso que hable de soberanía y justicia. Ignorarlo es dejar de lado una herramienta poderosa para la unidad del pueblo dominicano.



El país tiene una deuda urgente: rescatar, honrar y proyectar la figura de Enriquillo, no solo como un asunto cultural, sino como una necesidad política y social. Y esa tarea empieza por exigir al Ministerio de Cultura el apoyo para colocar a Enriquillo en el sitial que le corresponde en la historia.