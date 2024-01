¡Hola, queridos lectores! Les deseo a todos un venturoso Año Nuevo cargado de plena salud, alegría y prosperidad, pero, sobre todo, que cada uno evite postergar las metas planteadas, porque de nada vale escribir teorías si no las ejecutamos. Dicho esto, les invito a que hagan el esfuerzo de asumir comprometerse con ustedes mismos para que todo lo demás fluya en positivo.



Quiero empezar este año 2024 con una lectura que di hace poco en la Fundéu al término “fe de erratas”, porque asumo que, al igual que yo, por largos años han sido muchos los hispanohablantes que hemos estado empleándolo mal.



Al conocer sobre la esencia real del término del que hago referencia y profundizar acerca de otro con el que se le confunde (fe de errores), me he dado cuenta de que por mucho tiempo hemos estado equivocados y que no escapan a este error los medios de comunicación tradicionales.



Visto el preámbulo para introducir el tema de hoy, veamos lo que dice la Fundéu con respecto a la confusión que hay en torno a “fe de erratas” y “fe de errores”, dos expresiones que no deben confundirse, puesto que no se refieren a lo mismo.



La Academia explica que “fe de erratas” se refiere a la lista de erratas observadas en un libro inserta en él al final o al comienzo, con la enmienda que de cada una debe hacerse, mientras que “fe de errores” alude a aquellas informaciones erróneas que aparecen en el contenido de los periódicos, y suelen aparecer en la sección de “Cartas al director” aclarando aquello que estaba equivocado.



“Sin embargo, en los medios de comunicación se encuentran frases como La coordinadora del movimiento envió una fe de erratas para aclarar que dicha postura no era la oficial o En la adenda se incluye una fe de errores con referencias cruzadas en algunos casos”, cita a modo de ejemplos para ilustrar mejor la explicación la Fundéu.



Para que quede más claro, nos explican que, en los ejemplos citados, lo adecuado habría sido: “La coordinadora del movimiento envió una fe de errores para aclarar que dicha postura no era la oficial” y “En la adenda se incluye una fe de erratas con referencias cruzadas en algunos casos”.



Espero que estas explicaciones de la Academia, las cuales a mi entender hace de una manera sencilla para una mejor comprensión, dejen claro los momentos en los que debemos utilizar “fe de erratas” y “fe de errores”. ¡Gracias por leerme!