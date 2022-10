Email it

A China le debemos muchos proverbios. Allá dicen : “En la vida hay tres cosas que no vuelven atrás: la flecha lanzada, la palabra pronunciada y la oportunidad perdida”.



Sobre la flecha y la oportunidad podríamos tratar después. Esta vez, por un tema de urgencia, hace falta buscar apoyo chino para entender la trascendencia de lo que decimos.



Mucha gente suele dar rienda suelta al desparpajo. Y lo hace sobre la base de que las excusas están hechas para “sacar la pata”, lógicamente, después de haberla metido. Por eso con alta frecuencia nos encontramos a tanta gente dizque pidiendo excusas o alegando arrepentimiento ante algún exceso al hablar.



Urge que nos entrenemos para no “meter tanto la pata”. Para ir comenzando, lo más recomendable es pensar en las consecuencias que podría tener lo que deseamos expresar.



Es muy útil hacerlo partiendo de la apreciación de quien recibirá nuestro mensaje. También es sumamente importante tomar en cuenta que lo dicho no se devuelve.