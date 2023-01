Email it

(Décima cibaeña)

La décima, dice Espaillat

E la poesía pura

Se entiende poique e diablura

Que llega dei masallá

Alix noj la dejó acá

Pa’ builaise de traidore

De goipitas y ratone

Como González, María

La ambición lo caicomía

A éi y a to su matone.

Demócrata y santiagué

Ejemplo de honetidá

Lo tumbó un saitapatrá

Como a Bosch aquella ve

E que ven to ay revé

No tienen educación

Ma, poi baisa, ambición

Y así ete pueblo se jode

Aparece quien lo enlode

Y nunca van a prisión.