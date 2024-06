Los parques han dejado de ser los espacios donde se congregaban los jóvenes, niños y adultos hace 20 años atrás, para disfrutar de momentos de alegría en familia. Las áreas públicas de nuestro país han tenido en su momento defensores, que desde las alcaldías han dedicado cierto presupuesto a crear, acondicionar y remodelar espacios de disfrute que todos necesitamos.



Recordemos los parques canquiñas del exalcalde Roberto Salcedo, que generó en algunos momentos cierta discordia cuando se atrevió a inaugurar uno en el Mirador del Sur, sin embargo, dichos espacios eran visitados por las familias, que no tenían otra forma de distender sus días. Luego David Collado hizo algunas intervenciones en espacios públicos, tarea a la que le ha dado continuidad la alcaldesa Carolina Mejía, lo que es uno de sus grandes aportes, el remozamiento de una franja que aún faltaba del Malecón de nuestra ciudad.



Todo eso es importante y suma, sin embargo, la medida que ha conseguido ratificar en el Consejo de Regidores de Higüey, la recién asumida alcaldesa Karina Aristy, es digna de imitar.



Hoy cuando los expertos en el tema señalan que los cigarrillos electrónicos han sido el producto de tabaco de mayor uso entre los jóvenes desde el 2014, que el uso de uno equivales a 20 cigarrillos normales; ha sido positivo encontrar que ya en Higüey se tomó en cuenta esta situación para prohibir tanto el uso de la hookah, como el de los vapes y las bebidas alcohólicas en los parques de uso público, administrados por la alcaldía.



Ahora que llega el verano y las vacaciones escolares, hay familias que no pueden disponer de un presupuesto para enviar a sus hijos a los campamentos de verano y deben considerar una única opción: los parques de la ciudad.



Hay que volver a esos días cuando los parques eran lugares para congregar a las familias, donde se planifican actividades recreativas y culturales (como sucedió cuando don Roberto en el Distrito Nacional) para el disfrute de todos y se convirtieron en la cita obligada de cada semana.



Y por otro lado, Salud Pública deberá implementar campañas de orientación y educación en las escuelas, que vayan más allá del 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, de manera que hagamos conciencia en nuestros jóvenes de que fumar hookah (que por demás está prohibido por ley, su uso en espacios cerrados públicos y privados, aunque no se cumple) y vape es una moda que puede costar muy caro, incluso la vida.