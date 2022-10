Empezó una de las temporadas más emocionantes en República Dominicana: la del béisbol invernal. En estas fechas se despiertan las pasiones de los fanáticos de Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, Leones del Escogido, Gigantes del Cibao, Toros del Este y Estrellas Orientales.



Ustedes se encontrarán extraño que Adelaida Martínez R. escriba sobre béisbol en su columna “Periodismo y Gramática”, donde regularmente expone, con intención de edificar, temas de ortografía y otros vinculados al mundo del periodismo, salvo casos especiales.



Pues la razón de lo anterior es la siguiente: así como se despiertan las pasiones en las fanaticadas de los seis equipos que conforman el béisbol criollo, también quedan al descubierto las imperdonables faltas ortográficas y otras confusiones que se dan en algunos términos que son de uso cotidiano en el mundo de los deportes.



¡Vamos a lo que toca! He visto a varios colegas y a una cronista deportiva escribir “liceysta” para referirse a los seguidores de los Tigres del Licey, eso es incorrecto, debido a que, tal como lo señala la Fundéu-Rae, el sufijo ysta no existe en nuestra lengua, sino ista, el cual se le pospone a una raíz o morfema lexical para formar nombres de oficio o profesión, así como adjetivos con el significado de partidario o adicto a lo que expresa la misma raíz. Así que, por favor, recordemos que es liceísta (aquel partidario o simpatizante del equipo del Licey).



Otro dato interesante que nos resaltan las Academias, tiene que ver con el nombre que se les da a los seguidores de las Águilas Cibaeñas. Según el DRAE, los términos aguileños y aguiluchos son correctos y se pueden utilizar indistintamente.



En ese contexto, explican que “Aguileño”, se refiere al rostro que es largo y afilado como el pico del águila. Mientras que “Aguilucho”, hace referencia al pollo del águila, nombre común de aves falconiformes de tamaño relativamente pequeño con la cola y alas alargadas del águila.



También he visto que algunos escriben los artículos que acompañan el nombre de los diferentes equipos con las iniciales de estos en mayúsculas, recordemos que, si no forman parte de los nombres propios, lo correcto es escribirlos en minúsculas. Por ejemplo: Ayer supe que las Águilas y el Licey, son los equipos que acaparan aproximadamente el 70 % de la fanaticada del país.



Finalmente, les recuerdo que esta hermosa temporada de béisbol invernal es para disfrutar, dar cuerda sana a los del equipo contrario, pero sin ofensas.



¡Gracias por leerme!