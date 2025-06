No deja de sorprenderme que el nacionalismo que tantos políticos y ciudadanos exhiben en sus discursos y en las redes, no se exprese en el obligado respeto a la bandera, con su indiferencia al uso de tonalidades distintas del azul de la insignia nacional, lo cual es un total irrespeto al mayor de los símbolos patrios. Hasta en las oficinas públicas podemos observar que en el alto de los pendones ondean lo que parecen dos banderas.



De acuerdo con los documentos y testimonios conocidos sobre el tema, el rojo de la enseña nacional es bermellón y el azul el de ultramar. No debería haber pues lugar a confusiones sobre algo tan solemne como es el color de la bandera, el mayor de los símbolos de la patria. Sin embargo, hasta en las más importantes oficinas públicas, a veces en los mismos cuarteles militares y policiales y en determinados momentos en la propia sede del Congreso Nacional y en el Palacio Nacional, se observa el uso de otra tonalidad azul, mucho más oscuro, en los cuadrantes del emblema.



Esta informalidad se cumple también, con insólita frecuencia, en actos públicos en donde asisten los más altos dignatarios de la nación, en muchas oportunidades hasta el presidente de la República.



Hace años, la Suprema Corte de Justicia hizo un invaluable aporte a la divulgación de los símbolos patrios, incluyendo la bandera, al editar una agenda con ilustraciones muy pedagógicas acerca de esos valores. En esa agenda se hace énfasis en las características de la bandera, cosas estas que deberían ser de absoluta obligación. Es inaudito entonces que se permita en lugares y actos públicos izar una bandera con cuadrantes azules que no se corresponden con la tonalidad que corresponde a la enseña nacional. Se trata de un azul intensamente oscuro, que a distancia parece negro, y que en el argot del mundo de la moda se conoce como “navy”, color éste muy lúcido en trajes masculinos y en algunos vestidos femeninos, pero desagradable e impropio en la esquina superior izquierda y en el cuadrante inferior opuesto de la bandera dominicana.