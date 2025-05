Entre el Gobierno y la oposición hay una estrategia de entretenimiento con el manejo de la propuesta de diálogo para buscar consenso sobre el impacto de la crisis haitiana en la República Dominicana.



Parece que el gobierno lanzó la propuesta pensando que la oposición diría que no. El PLD y la FP no dijeron que si, pero tampoco que no. En el proceso si el fondo es importante, la forma también.



En esta temporada de la crisis haitiana, surgió la propuesta de diálogo, tanto desde la oposición como desde el gobierno. La iniciativa provino de Leonel Fernández, luego de la ruidosa marcha en Friusa.



Después, el presidente Abinader, sin referirse directamente a la propuesta de Fernández, hizo lo propio, pero desde LA Semanal. Ese mismo día, en su cuenta de X, invitó a la FP y al PLD a unirse al pacto nacional por el tema migratorio firmado en el Palacio Nacional en octubre de 2023.



Hasta ese momento, la iniciativa del diálogo desde el área del gobierno de Abinader había sido informal y para la opinión pública.



El tema adquirió formalidad el viernes 25 de este mes cuando el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, les cursó una comunicación a los expresidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina con ese fin. La invitación también fue en calidad presidentes de sus respectivos partidos políticos.



Llama la atención de que a dos expresidentes, a quienes el presidente de la República había llamado públicamente a participar del tema, sea en la firma de un pacto o diálogo, la versión formal de la invitación fuese firmada por el ministro de la Presidencia y no por el presidente de la República.



Además, se les invitó a formar parte de un acuerdo que ya es viejo y firmado solo por los partidos minoritarios. Adicionalmente, sería para discutir medidas que ya se están implementando. Al menos públicamente, Medina no ha mostrado interés en dialogar sobre el problema haitiano, pero el gobierno lo incluyó en su iniciativa.



La forma para gestionar un diálogo sobre un tema tan serio y de tanto impacto en el país, le quita peso. Además es un ingrediente adicional que alimenta la sospecha de que el problema haitiano es instrumentalizado para fines políticos.