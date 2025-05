La división del PLD en el más alto organismo es más profunda de lo que parece y se ha dicho. En la reunión del pasado 23 de abril, Abel Martínez tomó un turno kilométrico, que algunos dicen fue de una hora y otros reportan 40 a 45 minutos. En todo caso, es mucho. Martínez hizo una exposición con los argumentos de por qué se opone al adelanto de la escogencia de la candidatura presidencial para el primer trimestre de 2026.



Incluso, hubo intercambio de palabras entre él y Danilo Medina. Lo último que dijo Abel fue, más o menos: “Nos vemos en el veintisiete”. El excandidato del PLD ha estado en choque con el grupo influyente desde que fue escogido candidato para las pasadas elecciones.



Luego por una reunión en la Casa Nacional del PLD que habría pautado con el presidente Luis Abinader y que no se permitió. Abel luce cerca del PRM en respaldo a algunas iniciativas que son rechazadas por su partido. Por ejemplo, la reforma constitucional y el último plan migratorio del gobierno.



Según se ha comentado, a Danilo le preocupa una renuncia en grupo de miembros del Comité Político, al menos 20 están en contra de la decisión de la organización, pero a pesar de eso sigue adelante con el plan de convocar el 8 de junio al Comité Central para escoger a los precandidatos. Hasta el momento, solo Francisco Javier García se ha interesado por inscribirse entre los dirigentes identificados como presidenciables.



De hecho, en esa reunión salió a relucir que hubo miembros que se sintieron ofendidos por la forma en que fueron tratados por el que luce candidato del PLD para el 2028.



Entre los integrantes del grupo que no están de acuerdo en adelantar la escogencia de la candidatura presidencial, hay dirigentes que se reúnen con frecuencia. También se ha comentado que entre los integrantes del más alto nivel del PLD y los de la FP hay comunicación.



La razón es que Medina teme que un grupo del CP renuncie y se juramente en la FP y que lo habría hecho saber a sus antiguos compañeros de partido. Sin embargo, en la FP no existe el ánimo de ayudar a contener las renuncias, especialmente por la mala experiencia de la organización en el marco de la pasada alianza.