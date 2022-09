Email it

Fundar un partido es difícil, en especial en medio de una pandemia sanitaria, un proceso electoral y migrando hacia una nueva época como es la “revolución digital y la inteligencia artificial”. Razón tenía Platón cuando expresó “lo difícil es lo bello”.



Se han afiliado a FP más de un millón de ciudadanos, y celebrado el único congreso virtual en el mundo, integrando diez mil delegados y compuesto por 17 mesas temáticas que arrojaron todas las definiciones ideológicas, metodológicas, organizativas y las normas a regir. Y, además, el Partido participando en un proceso electoral situándolo en el liderazgo de la oposición.



Estos revueltos dos años y 8 meses han traído, a su vez en el mundo, lo que dijo el Secretario General de la ONU, António Guterres, el pasado martes 20, en la Asamblea General: “Tenemos un invierno de descontento global en el horizonte. Hay una intensa crisis de costo de la vida. La confianza se está desmoronando. Las desigualdades están explotando. Nuestro planeta se está quemando. La gente está sufriendo y los más vulnerables son los que más”.



Más adelante agregó: “Este año el mundo tiene suficiente comida, el problema es la distribución. Pero si no se estabiliza el mercado de los fertilizantes, el año que viene el problema puede ser el suministro de alimentos en sí”.



Los efectos en el país son sensibles por torpe manejo del Estado por el gobierno y el PRM.



Definitivamente, no se prepararon para gobernar y mucho menos en manejo de crisis. Para empeorar esa conducta, el gobierno no acompañó al pueblo ante el paso del ciclón Fiona por el noreste.



La FP ha dado seguimiento opositor aportando soluciones y señalando deficiencias. En este momento con hermosa premura se preparan casi un centenar de mujeres miembros de la Dirección Central a participar en un proceso estatutario y democrático para, entre ellas elegir 20 compañeras a la Dirección Politica, convirtiéndose en un gran evento de participación.



Aspirantes: 1-Yudelka De la Rosa. 2-Altagracia González. 3-Yohanny Guzmán. 4-Nancy Santos. 5-Adalgisa Pujols. 6-Catalina Paredes. 7-Josefina Tomares. 8-Rosa Guzmán. 9-Noris Medina 10-Gilda Moronta. 11-Josefa Mejía. 12-Ivania Rivera. 13-Lourdes Serulle. 14-Juliana O’Neal 15 – Charlene Canaan. 16-Dulce Rojas. 17-Josefina Pimentel. 18-Mery Valerio 19 -Ruth Méndez. 20-Teotiste Sánchez. 21-Juana Sánchez. 22-Raysa Martínez. 23-Leticia Peña. 24-Berkis Luna. 25-Adonaida Medina. 26-Margarita Feliciano. 27-Ana García. 28-Yamel García. 29-Dinamarca Reynoso. 30-Gisela Romero. 31-Marilin Tejada. 32-Ada Castillo. 33-Liseloth Arias. 34-Carmen Díaz. 35-Angy Brooks. 36-Sonia Calderón. 37-Sandra Severino. 38-Annia Valdez. 39-Quisqueya Lantigua. 40-Xiomara Valerio 41-Adriana Mateo. 42-Eunice Jiménez. 43-Keila Reyna. 44-Vicenta Santana. 45-Alexandra Peña. 46-Carolin Matos. 47-Fátima Roque. 48-Lorenza Rojas. 49-Liza Mabel Collado. 50-Nerys Martínez. 51-Eunice Jimeno. 52-Julieta Tejada. 53-Mildred Apolinario. 54-Ramonita García 55-Yadhira Peña. 56-Alba Altagracia Rosa. 57-Águeda Vargas. 58-Amarilis Santana. 59-Yberth Rodríguez. 60-Indhira Polanco. 61-Carmen Díaz. 62 – Clemencia Báez. 63-Ruth Rodríguez. 64-Lucy Ferreras. 65-Paula Cruz. 66 – Milqueya Monteagudo. 67-Norma Molina. 68-Yamirka Tejada. 69-Juana Lidia Perdomo. 70–Johanna Parra. 71-Mally de León. 72-Sandra Severino.