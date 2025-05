¡Hola, distinguidos lectores de elCaribe! En esta entrega de “Periodismo y Gramática” queremos hacerles el amable recordatorio de que en el año 2010 la Real Academia Española eliminó la tilde a “solo” (adverbio y adjetivo) porque la Academia entiende, y así lo explicó la RAE, que los casos de ambigüedad son mínimos y que existen muchos recursos gramaticales para evitarlo.



Así que es bueno recordar que aunque veas que en algún escrito se proceda a lo contrario porque no se acepta lo establecido desde 2010, la recomendación de quienes establecen las reglas gramaticales es no colocarle tilde a “solo” ni en los casos en los que se utilice como adjetivo ni en otros en donde se emplee como adverbio.



Por ejemplo, en el caso de la oración “Solo está triste porque se siente solo”, podemos ver que en la forma en la que se construye la frase se evade la ambigüedad de la que habla la RAE, porque tenemos el poder de no complicarnos sin violentar las normas. Este ejemplo así lo deja claro, debido a que utilizó una misma palabra, pero en las vertientes de adverbio y adjetivo.



Otra resistencia que prevalece en muchos en no aceptar que la RAE también eliminó la tilde a guion y al respecto explica lo siguiente: “Desde la publicación de la última edición de la ortografía académica en 2010, guion debe escribirse sin tilde por ser monosílabo a efectos ortográficos”.



En una explicación más ampliada nos recuerda la RAE lo siguiente: “Para poder aplicar con propiedad las reglas de acentuación gráfica del español es necesario determinar previamente la división de las palabras en sílabas. Y para dividir silábicamente las palabras que contienen secuencias de vocales es preciso saber si dichas vocales se articulan dentro de la misma sílaba, como diptongos o triptongos (vais, o.pioi.de), o en sílabas distintas, como hiatos (lí.ne.a, ta.o.ís.ta)”.



Así que… ya queda refrescado el tema de si “solo” y “guion” llevan a o no tilde, pero si usted es de los que decidieron asumir la rebeldía contra los cambios en las normas, solo le recomiendo no estresarse y encargarse del guion de su propia vida.



Otro aspecto que en muchos casos se olvida, con respecto a los cambios que hizo la RAE en el año 2010, es que también se eliminó la tilde a los demostrativos (esa, ese, eso, este, esta, esto, aquel, aquella, aquello y otros) y por lo tanto ya no se debe colocarle la tilde.

¡Gracias por leerme!